Зеленский случайно раскрыл России пункт управления ВСУ в Днепре

Asia Times: приезд Зеленского в Днепр выдал ВС РФ местонахождение штаба ВСУ
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Владимир Зеленский показал российским военным нахождение штаба ВСУ в Днепре, пишет Asia Times Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Приезд президента Украины Владимира Зеленского в Днепр для встречи с украинскими военными руководителями могли раскрыть местоположение командного пункта украинских Вооруженных сил для российской стороны. Об этом сообщает интернет-издание Asia Times.

«Приезд Зеленского в Днепр мог подсказать российским военным местонахождение штаба», — говорится в материале издания. Президент Украины посетил Днепр, где вручил награду главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному и провел встречу с украинскими военачальниками, включая генерал-полковника Александра Сырского и начальника военной разведки Кирилла Буданова.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные нанесли удар по пункту управления Вооруженных сил Украины в Днепре и уничтожили его. Зеленский подтвердил информацию, что здание СБУ в Днепре было повреждено в ночь на 29 июля.

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Приезд президента Украины Владимира Зеленского в Днепр для встречи с украинскими военными руководителями могли раскрыть местоположение командного пункта украинских Вооруженных сил для российской стороны. Об этом сообщает интернет-издание Asia Times. «Приезд Зеленского в Днепр мог подсказать российским военным местонахождение штаба», — говорится в материале издания. Президент Украины посетил Днепр, где вручил награду главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному и провел встречу с украинскими военачальниками, включая генерал-полковника Александра Сырского и начальника военной разведки Кирилла Буданова. Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные нанесли удар по пункту управления Вооруженных сил Украины в Днепре и уничтожили его. Зеленский подтвердил информацию, что здание СБУ в Днепре было повреждено в ночь на 29 июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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