Зеленский случайно раскрыл России пункт управления ВСУ в Днепре

Приезд президента Украины Владимира Зеленского в Днепр для встречи с украинскими военными руководителями могли раскрыть местоположение командного пункта украинских Вооруженных сил для российской стороны. Об этом сообщает интернет-издание Asia Times.
«Приезд Зеленского в Днепр мог подсказать российским военным местонахождение штаба», — говорится в материале издания. Президент Украины посетил Днепр, где вручил награду главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному и провел встречу с украинскими военачальниками, включая генерал-полковника Александра Сырского и начальника военной разведки Кирилла Буданова.
Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные нанесли удар по пункту управления Вооруженных сил Украины в Днепре и уничтожили его. Зеленский подтвердил информацию, что здание СБУ в Днепре было повреждено в ночь на 29 июля.
Приезд президента Украины Владимира Зеленского в Днепр для встречи с украинскими военными руководителями могли раскрыть местоположение командного пункта украинских Вооруженных сил для российской стороны. Об этом сообщает интернет-издание Asia Times. «Приезд Зеленского в Днепр мог подсказать российским военным местонахождение штаба», — говорится в материале издания. Президент Украины посетил Днепр, где вручил награду главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному и провел встречу с украинскими военачальниками, включая генерал-полковника Александра Сырского и начальника военной разведки Кирилла Буданова. Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные нанесли удар по пункту управления Вооруженных сил Украины в Днепре и уничтожили его. Зеленский подтвердил информацию, что здание СБУ в Днепре было повреждено в ночь на 29 июля.