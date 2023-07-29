МО РФ: российская армия поразила пункт управления ВСУ в Днепропетровске

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ВС РФ уничтожили пункты управления ВСУ в Днепропетровске Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские солдаты ударили по пункту управления Вооруженных сил Украины в Днепропетровске и уничтожили его. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Вечером 28 июля ВС РФ нанесли удар по пункту управления ВСУ в Днепропетровске. Цель удара достигнута», — подчеркнули в российском военном ведомстве в ходе брифинга.

В ночь на 29 июля президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в Днепре было повреждено здание СБУ. Российские военные также ударяли по военным объектам Украины крылатыми ракетами.

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Российские солдаты ударили по пункту управления Вооруженных сил Украины в Днепропетровске и уничтожили его. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Вечером 28 июля ВС РФ нанесли удар по пункту управления ВСУ в Днепропетровске. Цель удара достигнута», — подчеркнули в российском военном ведомстве в ходе брифинга. В ночь на 29 июля президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в Днепре было повреждено здание СБУ. Российские военные также ударяли по военным объектам Украины крылатыми ракетами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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