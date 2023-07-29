МО РФ: российская армия поразила пункт управления ВСУ в Днепропетровске

ВС РФ уничтожили пункты управления ВСУ в Днепропетровске
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские солдаты ударили по пункту управления Вооруженных сил Украины в Днепропетровске и уничтожили его. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Вечером 28 июля ВС РФ нанесли удар по пункту управления ВСУ в Днепропетровске. Цель удара достигнута», — подчеркнули в российском военном ведомстве в ходе брифинга.
В ночь на 29 июля президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в Днепре было повреждено здание СБУ. Российские военные также ударяли по военным объектам Украины крылатыми ракетами.
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