Киев анонсировал переговоры с США по гарантиям «до вступления в НАТО»

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Украина надеется на поддержку в области обороны и финансирования, заявил Андрей Ермак Фото:

На следующей неделе Украина намерена начать переговоры с США о двустороннем соглашении о предоставлении гарантий безопасности. Эти гарантии будут в силе до присоединения Украины к НАТО, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Украина начнет переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности уже на следующей неделе. Эти гарантии будут действовать до обретения Украиной членства в НАТО», — написал Ермак в своем telegram-канале. Он добавил, что такой путь считается самым надежным способом обеспечения безопасности. Кроме того, Киев стремится получить поддержку в области обороны и финансирования.

Ранее Ермак сообщил, что заключение двустороннего договора о гарантиях безопасности для Украины возможно до конца 2023 года. Первые проекты таких договоров могут быть разработаны относительно быстро, поэтому ситуация кажется ему весьма реальной.

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На следующей неделе Украина намерена начать переговоры с США о двустороннем соглашении о предоставлении гарантий безопасности. Эти гарантии будут в силе до присоединения Украины к НАТО, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. «Украина начнет переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности уже на следующей неделе. Эти гарантии будут действовать до обретения Украиной членства в НАТО», — написал Ермак в своем telegram-канале. Он добавил, что такой путь считается самым надежным способом обеспечения безопасности. Кроме того, Киев стремится получить поддержку в области обороны и финансирования. Ранее Ермак сообщил, что заключение двустороннего договора о гарантиях безопасности для Украины возможно до конца 2023 года. Первые проекты таких договоров могут быть разработаны относительно быстро, поэтому ситуация кажется ему весьма реальной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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