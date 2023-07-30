Киев анонсировал переговоры с США по гарантиям «до вступления в НАТО»

На следующей неделе Украина намерена начать переговоры с США о двустороннем соглашении о предоставлении гарантий безопасности. Эти гарантии будут в силе до присоединения Украины к НАТО, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
«Украина начнет переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности уже на следующей неделе. Эти гарантии будут действовать до обретения Украиной членства в НАТО», — написал Ермак в своем telegram-канале. Он добавил, что такой путь считается самым надежным способом обеспечения безопасности. Кроме того, Киев стремится получить поддержку в области обороны и финансирования.
Ранее Ермак сообщил, что заключение двустороннего договора о гарантиях безопасности для Украины возможно до конца 2023 года. Первые проекты таких договоров могут быть разработаны относительно быстро, поэтому ситуация кажется ему весьма реальной.
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