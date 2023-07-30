Киев анонсировал переговоры с США по гарантиям «до вступления в НАТО»

30 июля 2023 в 22:52 Размер текста - 17 +

Украина надеется на поддержку в области обороны и финансирования, заявил Андрей Ермак Фото: NIDS/NATO Multimedia Library На следующей неделе Украина намерена начать переговоры с США о двустороннем соглашении о предоставлении гарантий безопасности. Эти гарантии будут в силе до присоединения Украины к НАТО, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. «Украина начнет переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности уже на следующей неделе. Эти гарантии будут действовать до обретения Украиной членства в НАТО», — написал Ермак в своем telegram-канале. Он добавил, что такой путь считается самым надежным способом обеспечения безопасности. Кроме того, Киев стремится получить поддержку в области обороны и финансирования. Ранее Ермак сообщил, что заключение двустороннего договора о гарантиях безопасности для Украины возможно до конца 2023 года. Первые проекты таких договоров могут быть разработаны относительно быстро, поэтому ситуация кажется ему весьма реальной.

На следующей неделе Украина намерена начать переговоры с США о двустороннем соглашении о предоставлении гарантий безопасности. Эти гарантии будут в силе до присоединения Украины к НАТО, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. «Украина начнет переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности уже на следующей неделе. Эти гарантии будут действовать до обретения Украиной членства в НАТО», — написал Ермак в своем telegram-канале. Он добавил, что такой путь считается самым надежным способом обеспечения безопасности. Кроме того, Киев стремится получить поддержку в области обороны и финансирования. Ранее Ермак сообщил, что заключение двустороннего договора о гарантиях безопасности для Украины возможно до конца 2023 года. Первые проекты таких договоров могут быть разработаны относительно быстро, поэтому ситуация кажется ему весьма реальной.