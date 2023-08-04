Канада повторно внесла в санкционный список российского миллиардера Макарова

Российский бизнесмен уже был включен в санкционный список Канады
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Правительство Канады повторно включило в санкционный список российского миллиардера Игоря Макарова. Ранее главу энергетической компании «Арети» уже включали в канадский список подсанкционных лиц.
«Игорь Макаров включен в санкционный список под номером 734», — сообщается на официальном сайте правительства Канады. Причина повторного добавления бизнесмена не указывается.
Ранее URA.RU сообщало о расширении санкционного списка россиян канадским правительством. Под ограничения попали российские деятели культуры, а также ряд коммерческих компаний.
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