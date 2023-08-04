Канада повторно внесла в санкционный список российского миллиардера Макарова

05 августа 2023 в 02:13 Размер текста - 17 +

Российский бизнесмен уже был включен в санкционный список Канады Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Правительство Канады повторно включило в санкционный список российского миллиардера Игоря Макарова. Ранее главу энергетической компании «Арети» уже включали в канадский список подсанкционных лиц. «Игорь Макаров включен в санкционный список под номером 734», — сообщается на официальном сайте правительства Канады. Причина повторного добавления бизнесмена не указывается. Ранее URA.RU сообщало о расширении санкционного списка россиян канадским правительством. Под ограничения попали российские деятели культуры, а также ряд коммерческих компаний.

Правительство Канады повторно включило в санкционный список российского миллиардера Игоря Макарова. Ранее главу энергетической компании «Арети» уже включали в канадский список подсанкционных лиц. «Игорь Макаров включен в санкционный список под номером 734», — сообщается на официальном сайте правительства Канады. Причина повторного добавления бизнесмена не указывается. Ранее URA.RU сообщало о расширении санкционного списка россиян канадским правительством. Под ограничения попали российские деятели культуры, а также ряд коммерческих компаний.