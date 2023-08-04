04 августа 2023

Канада повторно внесла в санкционный список российского миллиардера Макарова

© Служба новостей «URA.RU»
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Москва во время объявленного режима самоизоляции. Москва, красная лента, кремль, манежная площадь, троицкая башня кремля, москва
Российский бизнесмен уже был включен в санкционный список Канады Фото:
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Правительство Канады повторно включило в санкционный список российского миллиардера Игоря Макарова. Ранее главу энергетической компании «Арети» уже включали в канадский список подсанкционных лиц.

«Игорь Макаров включен в санкционный список под номером 734», — сообщается на официальном сайте правительства Канады. Причина повторного добавления бизнесмена не указывается.

Ранее URA.RU сообщало о расширении санкционного списка россиян канадским правительством. Под ограничения попали российские деятели культуры, а также ряд коммерческих компаний.

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Правительство Канады повторно включило в санкционный список российского миллиардера Игоря Макарова. Ранее главу энергетической компании «Арети» уже включали в канадский список подсанкционных лиц. «Игорь Макаров включен в санкционный список под номером 734», — сообщается на официальном сайте правительства Канады. Причина повторного добавления бизнесмена не указывается. Ранее URA.RU сообщало о расширении санкционного списка россиян канадским правительством. Под ограничения попали российские деятели культуры, а также ряд коммерческих компаний.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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