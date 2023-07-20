США, Канада и ЕС расширили санкции против россиян: список

20 июля 2023 в 20:41 Размер текста - 17 +

США, Канада и ЕС обновили санкции против россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США, Канада и Евросоюз дополнили список санкций в отношении отдельных граждан РФ. Например, под санкции попали российские артисты Ярослав Дронов (Shaman), Юлия Чичерина, Тимур Юнусов (Тимати) и другие. URA.RU приводит список наиболее медийных россиян, попавших под ограничения. Санкции Канады Канада расширила свой список. Под ее ограничения попали следующие деятели культуры РФ: певец Ярослав Дронов (Shaman);

исполнительница Юлия Чичерина;

певец Филипп Киркоров;

актер Дмитрий Харатьян;

музыкант Александр Скляр;

актер Иван Охлобыстин;

актриса Мария Шукшина

режиссер Никита Михалков;

продюсер Иосиф Пригожин. Под санкции Оттавы также попали и ряд российских компаний. Это «Мегафон», МТС, «Теле2», «Билайн» и «Тинькофф-банк». Кроме того под санкциями теперь находится платежная система «Мир». Среди физических лиц, попавших под санкции Канады, значатся министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и министр культуры Ольга Любимова. Также в список попали заместитель министра культуры РФ Алла Манилова и генеральный директор музея «Эрмитаж» Михаил Пиотровский. Под санкциями Оттавы значатся и несколько российских СМИ. Это издание Readovka и порталы «Русская весна» и «Одна родина». В списке числится и главный редактор Readovka Алексей Костылев. Санкции США Кроме того, США ввели санкции против бывшего председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина. Вместе с ним под ограничения от американского Минфина попали 17 российских граждан. Из организаций под новые американские санкции попали: банк «Юнистрим»;

Локо-банк;

Уральская горно-металлургическая компания и УГМК-ОЦМ;

Центральный научно-исследовательский институт Воздушно-космических сил России;

Институт ядерной физики имени Будкера СО РАН;

Институт космических исследований РАН. Кроме того Вашингтон ввел санкции против гендиректора концерна «Калашников» Владимира Лепина. Сам концерн неоднократно попадал под санкционные списки как «лидер по производству автоматического и снайперского оружия в России». На сайте Управления по контролю за иностранными активами от Минфина США под санкциями значится первый заместитель министра финансов РФ Леонид Горнин, замминистра экономического развития Алексей Херсонцев, первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков, заместитель министра энергетики Павел Сниккарс и другие российские чиновники. Также в США ввели рестрикции в отношении ряда российских граждан. Это первый заместитель директора ФСБ Сергей Королев, генеральный директор компании «Алроса» Павел Маринычев и глава компании ВСС Анатолий Смолин. Санкции Евросоюза Евросоюз (ЕС) внес в санкционный список ГУВД Москвы и директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Аркадия Гостева. Также ЕС включил в список департамент информационных технологий Москвы и три технологические компании: АО «Электронная Москва», NTechLab и ООО «Технологии видеоанализа» (Tevian). Кроме того ограничения были введены в адрес представителей колонии №6 во Владимирской области, где содержится политик Алексей Навальный. В список также попала вице-мэр Москвы Наталья Сергунина. Вместе с ней в список вошли 12 российских чиновников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США, Канада и Евросоюз дополнили список санкций в отношении отдельных граждан РФ. Например, под санкции попали российские артисты Ярослав Дронов (Shaman), Юлия Чичерина, Тимур Юнусов (Тимати) и другие. URA.RU приводит список наиболее медийных россиян, попавших под ограничения. Канада расширила свой список. Под ее ограничения попали следующие деятели культуры РФ: Под санкции Оттавы также попали и ряд российских компаний. Это «Мегафон», МТС, «Теле2», «Билайн» и «Тинькофф-банк». Кроме того под санкциями теперь находится платежная система «Мир». Среди физических лиц, попавших под санкции Канады, значатся министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и министр культуры Ольга Любимова. Также в список попали заместитель министра культуры РФ Алла Манилова и генеральный директор музея «Эрмитаж» Михаил Пиотровский. Под санкциями Оттавы значатся и несколько российских СМИ. Это издание Readovka и порталы «Русская весна» и «Одна родина». В списке числится и главный редактор Readovka Алексей Костылев. Кроме того, США ввели санкции против бывшего председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина. Вместе с ним под ограничения от американского Минфина попали 17 российских граждан. Из организаций под новые американские санкции попали: Кроме того Вашингтон ввел санкции против гендиректора концерна «Калашников» Владимира Лепина. Сам концерн неоднократно попадал под санкционные списки как «лидер по производству автоматического и снайперского оружия в России». На сайте Управления по контролю за иностранными активами от Минфина США под санкциями значится первый заместитель министра финансов РФ Леонид Горнин, замминистра экономического развития Алексей Херсонцев, первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков, заместитель министра энергетики Павел Сниккарс и другие российские чиновники. Также в США ввели рестрикции в отношении ряда российских граждан. Это первый заместитель директора ФСБ Сергей Королев, генеральный директор компании «Алроса» Павел Маринычев и глава компании ВСС Анатолий Смолин. Евросоюз (ЕС) внес в санкционный список ГУВД Москвы и директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Аркадия Гостева. Также ЕС включил в список департамент информационных технологий Москвы и три технологические компании: АО «Электронная Москва», NTechLab и ООО «Технологии видеоанализа» (Tevian). Кроме того ограничения были введены в адрес представителей колонии №6 во Владимирской области, где содержится политик Алексей Навальный. В список также попала вице-мэр Москвы Наталья Сергунина. Вместе с ней в список вошли 12 российских чиновников.