Пермский бизнес поможет тюменскому импортозамещению

Бизнесмены Тюмени и Перми готовятся провести переговоры и заключить контракты

18 августа 2023 в 15:12 Размер текста - 17 +

Предприниматели из Пермского края посетят Тюмень с бизнес-миссией Фото: Алексей Гайнов © URA.RU Пермские предприятия могут помочь Тюмени справиться с задачами по импортозамещению. О переговорах, которые местный бизнес планирует провести с гостями из Перми, рассказал URA.RU источник в предпринимательском сообществе Тюменской области. «Ждем коллег из Перми, потому что им есть что нам предложить и есть что взять у нас. Очень ждем машиностроителей, производителей смазочных материалов, представителей химпрома — все эти отрасли основательно просели после ухода западных компаний с российских рынков», — пояснил источник URA.RU. В торгово-промышленной палате Тюменской области сообщили, что основная цель бизнес-миссии — проведение b2b переговоров. В этом формате проще всего достигнуть договоренностей и найти новых партнеров. Среди участников делегации из Перми будут компании, связанные с машиностроением, химической промышленностью, электрооборудованием и управлением финансами. Ранее URA.RU рассказало о еще одной возможности для Тюменского бизнеса поделиться опытом и найти партнеров. О своих достижениях предприниматели рассказывают на тематическом слете.

Пермские предприятия могут помочь Тюмени справиться с задачами по импортозамещению. О переговорах, которые местный бизнес планирует провести с гостями из Перми, рассказал URA.RU источник в предпринимательском сообществе Тюменской области. «Ждем коллег из Перми, потому что им есть что нам предложить и есть что взять у нас. Очень ждем машиностроителей, производителей смазочных материалов, представителей химпрома — все эти отрасли основательно просели после ухода западных компаний с российских рынков», — пояснил источник URA.RU. В торгово-промышленной палате Тюменской области сообщили, что основная цель бизнес-миссии — проведение b2b переговоров. В этом формате проще всего достигнуть договоренностей и найти новых партнеров. Среди участников делегации из Перми будут компании, связанные с машиностроением, химической промышленностью, электрооборудованием и управлением финансами. Ранее URA.RU рассказало о еще одной возможности для Тюменского бизнеса поделиться опытом и найти партнеров. О своих достижениях предприниматели рассказывают на тематическом слете.