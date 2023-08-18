Пермский бизнес поможет тюменскому импортозамещению

Пермские предприятия могут помочь Тюмени справиться с задачами по импортозамещению. О переговорах, которые местный бизнес планирует провести с гостями из Перми, рассказал URA.RU источник в предпринимательском сообществе Тюменской области.
«Ждем коллег из Перми, потому что им есть что нам предложить и есть что взять у нас. Очень ждем машиностроителей, производителей смазочных материалов, представителей химпрома — все эти отрасли основательно просели после ухода западных компаний с российских рынков», — пояснил источник URA.RU.
В торгово-промышленной палате Тюменской области сообщили, что основная цель бизнес-миссии — проведение b2b переговоров. В этом формате проще всего достигнуть договоренностей и найти новых партнеров. Среди участников делегации из Перми будут компании, связанные с машиностроением, химической промышленностью, электрооборудованием и управлением финансами.
Ранее URA.RU рассказало о еще одной возможности для Тюменского бизнеса поделиться опытом и найти партнеров. О своих достижениях предприниматели рассказывают на тематическом слете.
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