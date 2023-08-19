Месси выиграл первый трофей с «Интер Майами»

Лионель Месси забил десять голов за «Интер Майами» Фото: Илья Московец © URA.RU

Футбольный клуб «Интер Майами» на выезде победил команду «Нэшвилл» в серии пенальти со счетом 2:1 в финальном матче Кубка лиг. В нем поучаствовали команды Главной футбольной лиги (MLS) и чемпионата Мексики. Встреча состоялась на стадионе «Геодис парк» в американском городе Нэшвилл.

Основное время матча закончилось вничью — 1:1. За «Нэшвилл» забил гол нападающий Фафа Пико на 57-й минуте. У гостей тем временем выделился Лионель Месси, забив под перекладину из-за штрафной. В серии пенальти было преимущество у футболистов «Интер Майами» — 10:9.

У Месси прошла седьмая игра за «Интер Майами». Он забил уже 10 голов и отдал одну голевую передачу в составе американского клуба.

Месси выиграл 44-й трофей в карьере и превзошел рекорд бразильского защитника Дани Алвеса. С 2003 по 2021 год аргентинец играл за футбольный клуб «Барселона», в составе которой нападающий 10 раз становился чемпионом Испании. Месси считается лучшим бомбардиром в истории сборной Аргентины.

«Интер Майами» получил первый трофей за свою историю. Команду основали в январе 2018 года.

Ранее сообщалось, что союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал имена претендентов на звание лучшего игрока и тренера по итогам сезона 2022-2023. На звание лучшего игрока выдвинули кандидатуру игрока «Интер Майами» Лионеля Месси, передает телеканал 360.