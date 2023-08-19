19 августа 2023

Футболист Захарян перешел из «Динамо» в испанский «Реал Сосьедад»

© Служба новостей «URA.RU»
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Товарищеский матч по мини-футболу между сотрудниками УФСИН и Росгвардии. Курган, футболист, футбол, футбольное поле, футбольный мяч
Захарян заключил контракт с испанским клубом до 2029 года Фото:

Полузащитник московского футбольного клуба «Динамо» Арсен Захарян перешел в испанский «Реал Сосьедад». Об этом сообщается на сайте испанского клуба.

«„Реал Сосьедад“ достиг договоренности с ФК „Динамо“ о трансфере Арсена Захаряна. Договор с молодым российским игроком заключен до конца сезона 2028-2029», — сообщается на сайте клуба.

Захарян родился в Самаре. Три года назад британская газета The Guardian включила его в число 60-ти лучших молодых талантов в мировом футболе. Захаряну в мае исполнилось 20 лет. За «Динамо» он провел 89 игр.

URA.RU ранее сообщало, что футболист заключил контракт с испанский клубом. Цена трансфера Захаряна в «Реал Сосьедад» оценивается в 12 миллионов евро, писал Sport24.ru. Ближайший матч за испанский клуб он проведет 25 августа.

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Полузащитник московского футбольного клуба «Динамо» Арсен Захарян перешел в испанский «Реал Сосьедад». Об этом сообщается на сайте испанского клуба. «„Реал Сосьедад“ достиг договоренности с ФК „Динамо“ о трансфере Арсена Захаряна. Договор с молодым российским игроком заключен до конца сезона 2028-2029», — сообщается на сайте клуба. Захарян родился в Самаре. Три года назад британская газета The Guardian включила его в число 60-ти лучших молодых талантов в мировом футболе. Захаряну в мае исполнилось 20 лет. За «Динамо» он провел 89 игр. URA.RU ранее сообщало, что футболист заключил контракт с испанский клубом. Цена трансфера Захаряна в «Реал Сосьедад» оценивается в 12 миллионов евро, писал Sport24.ru. Ближайший матч за испанский клуб он проведет 25 августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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