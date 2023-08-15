Неймар стал игроком «Аль-Хиляль» до 2025 года

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Футболист Неймар перешел в  клуб «Аль-Хиляль» из «ПСЖ» Фото:

Нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар перешел в саудовский футбольный клуб «Аль-Хиляль» из французского «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ). Об этом сообщила пресс-служба французского клуба.

«Трудно прощаться с легендой клуба, которой Неймар будет всегда. Я никогда не забуду день его приезда в „ПСЖ“ и то, что он принес нашему клубу и проекту за последние шесть лет», — заявил президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи. Его слова приводит пресс-служба клуба в twitter-аккаунте.

По данным СМИ, по двухлетнему контракту Неймар получит почти 160 миллионов евро. «Пари Сен-Жермен» заработал за трансфер 90 миллионов евро без учета бонусов.

Неймар играл в «ПСЖ» с 2017 года. Футболист провел за команду 173 матча, забил 118 мячей и сделал 77 результативных передач. В составе французского клуба он стал пятикратным чемпионом Франции и трехкратным обладателем Кубка страны.

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Нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар перешел в саудовский футбольный клуб «Аль-Хиляль» из французского «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ). Об этом сообщила пресс-служба французского клуба. «Трудно прощаться с легендой клуба, которой Неймар будет всегда. Я никогда не забуду день его приезда в „ПСЖ“ и то, что он принес нашему клубу и проекту за последние шесть лет», — заявил президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи. Его слова приводит пресс-служба клуба в twitter-аккаунте. По данным СМИ, по двухлетнему контракту Неймар получит почти 160 миллионов евро. «Пари Сен-Жермен» заработал за трансфер 90 миллионов евро без учета бонусов. Неймар играл в «ПСЖ» с 2017 года. Футболист провел за команду 173 матча, забил 118 мячей и сделал 77 результативных передач. В составе французского клуба он стал пятикратным чемпионом Франции и трехкратным обладателем Кубка страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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