Неймар стал игроком «Аль-Хиляль» до 2025 года

15 августа 2023 в 22:30 Размер текста - 17 +

Футболист Неймар перешел в клуб «Аль-Хиляль» из «ПСЖ» Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар перешел в саудовский футбольный клуб «Аль-Хиляль» из французского «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ). Об этом сообщила пресс-служба французского клуба. «Трудно прощаться с легендой клуба, которой Неймар будет всегда. Я никогда не забуду день его приезда в „ПСЖ“ и то, что он принес нашему клубу и проекту за последние шесть лет», — заявил президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи. Его слова приводит пресс-служба клуба в twitter-аккаунте. По данным СМИ, по двухлетнему контракту Неймар получит почти 160 миллионов евро. «Пари Сен-Жермен» заработал за трансфер 90 миллионов евро без учета бонусов. Неймар играл в «ПСЖ» с 2017 года. Футболист провел за команду 173 матча, забил 118 мячей и сделал 77 результативных передач. В составе французского клуба он стал пятикратным чемпионом Франции и трехкратным обладателем Кубка страны.

Нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар перешел в саудовский футбольный клуб «Аль-Хиляль» из французского «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ). Об этом сообщила пресс-служба французского клуба. «Трудно прощаться с легендой клуба, которой Неймар будет всегда. Я никогда не забуду день его приезда в „ПСЖ“ и то, что он принес нашему клубу и проекту за последние шесть лет», — заявил президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи. Его слова приводит пресс-служба клуба в twitter-аккаунте. По данным СМИ, по двухлетнему контракту Неймар получит почти 160 миллионов евро. «Пари Сен-Жермен» заработал за трансфер 90 миллионов евро без учета бонусов. Неймар играл в «ПСЖ» с 2017 года. Футболист провел за команду 173 матча, забил 118 мячей и сделал 77 результативных передач. В составе французского клуба он стал пятикратным чемпионом Франции и трехкратным обладателем Кубка страны.