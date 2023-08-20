На «Первом канале» выйдет новая версия шоу «Голос»

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Участие в программе примут повзрослевшие конкурсанты детского «Голоса» Фото:

На Первом канале выйдет новая версия шоу «Голос». В ней зрители увидят выросших участников детского проекта. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

«Первый канал начинает съемки проекта „Голос. Уже не дети“, участие в котором примут те, кому посчастливилось подниматься на знаменитую сцену в любом из десяти прошедших сезонов детского „Голоса“», — говорится в telegram-канале Первого канала. Отмечается, что проект появится в прямом эфире уже совсем скоро.

Как уточнили представители канала, наставниками команд в новом сезоне будут артисты Димы Билан, Егор Крид, Пелагея и Полина Гагарина. Зрители увидят повзрослевших конкурсантов «Голос. Дети» прошлых лет.

Ранее генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст анонсировал возвращение в эфир программы «Давай Поженимся». Как рассказала URA.RU ведущая программы и сваха Роза Сябитова, новые серии программы уже сняты. Из прошлого состава ведущих программы также останется и Лариса Гузеева, а вот с третьим партнером Сябитова пообещала сюрприз.

После начала Россией спецоперации на Украине из эфира «Первого канала» пропали такие развлекательные шоу как «Давай поженимся», «Вечерний Ургант». Как поясняли в пресс-службе канале, он временно работал «в информационном режиме». Несмотря на это, «Голос» продолжал выходить в эфир канала.

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На Первом канале выйдет новая версия шоу «Голос». В ней зрители увидят выросших участников детского проекта. Об этом сообщила пресс-служба телеканала. «Первый канал начинает съемки проекта „Голос. Уже не дети“, участие в котором примут те, кому посчастливилось подниматься на знаменитую сцену в любом из десяти прошедших сезонов детского „Голоса“», — говорится в telegram-канале Первого канала. Отмечается, что проект появится в прямом эфире уже совсем скоро. Как уточнили представители канала, наставниками команд в новом сезоне будут артисты Димы Билан, Егор Крид, Пелагея и Полина Гагарина. Зрители увидят повзрослевших конкурсантов «Голос. Дети» прошлых лет. Ранее генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст анонсировал возвращение в эфир программы «Давай Поженимся». Как рассказала URA.RU ведущая программы и сваха Роза Сябитова, новые серии программы уже сняты. Из прошлого состава ведущих программы также останется и Лариса Гузеева, а вот с третьим партнером Сябитова пообещала сюрприз. После начала Россией спецоперации на Украине из эфира «Первого канала» пропали такие развлекательные шоу как «Давай поженимся», «Вечерний Ургант». Как поясняли в пресс-службе канале, он временно работал «в информационном режиме». Несмотря на это, «Голос» продолжал выходить в эфир канала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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