Участие в программе примут повзрослевшие конкурсанты детского «Голоса» Фото: Дарья Попова © URA.RU

На Первом канале выйдет новая версия шоу «Голос». В ней зрители увидят выросших участников детского проекта. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

«Первый канал начинает съемки проекта „Голос. Уже не дети“, участие в котором примут те, кому посчастливилось подниматься на знаменитую сцену в любом из десяти прошедших сезонов детского „Голоса“», — говорится в telegram-канале Первого канала. Отмечается, что проект появится в прямом эфире уже совсем скоро.

Как уточнили представители канала, наставниками команд в новом сезоне будут артисты Димы Билан, Егор Крид, Пелагея и Полина Гагарина. Зрители увидят повзрослевших конкурсантов «Голос. Дети» прошлых лет.

Ранее генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст анонсировал возвращение в эфир программы «Давай Поженимся». Как рассказала URA.RU ведущая программы и сваха Роза Сябитова, новые серии программы уже сняты. Из прошлого состава ведущих программы также останется и Лариса Гузеева, а вот с третьим партнером Сябитова пообещала сюрприз.

После начала Россией спецоперации на Украине из эфира «Первого канала» пропали такие развлекательные шоу как «Давай поженимся», «Вечерний Ургант». Как поясняли в пресс-службе канале, он временно работал «в информационном режиме». Несмотря на это, «Голос» продолжал выходить в эфир канала.