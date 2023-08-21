В Москве почти 50 самолетов не смогли приземлиться из-за атак ВСУ

Из-за атаки украинских беспилотников по Московской области 45 гражданских самолетов и два грузовых были перенаправлены из столицы России в запасные аэропорты. Об этом сообщили в Росавиации.
«Сегодня утром московские аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево, и Жуковский временно не работали. <…> 45 пассажирских рейсов и два грузовых рейса были перенаправлены на запасные аэропорты Нижнего Новгорода, Казани и Санкт-Петербурга», — сообщает пресс-служба Росавиации в
Ограничения вводились из-за атаки двух беспилотников по Московской области. Они оба сбиты. Спустя время аэропорты возобновили работу. Все пассажиры, чьи рейсы были перенаправлены, прибудут в первоначальную точку назначения, рассказали в Росавиации.
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