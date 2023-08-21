В Москве почти 50 самолетов не смогли приземлиться из-за атак ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт Шереметьево, терминал "B". Москва, аэропорт, аэродром, шереметьево, отдых, туризм, путешествие, терминал B, перелет, терминал б, авиакомпания россия
На данный момент все аэропорты Москвы работают штатно Фото:
новость из сюжета
Атаки беспилотников на Москву

Из-за атаки украинских беспилотников по Московской области 45 гражданских самолетов и два грузовых были перенаправлены из столицы России в запасные аэропорты. Об этом сообщили в Росавиации.

«Сегодня утром московские аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево, и Жуковский временно не работали. <…> 45 пассажирских рейсов и два грузовых рейса были перенаправлены на запасные аэропорты Нижнего Новгорода, Казани и Санкт-Петербурга», — сообщает пресс-служба Росавиации в Telegram.

Ограничения вводились из-за атаки двух беспилотников по Московской области. Они оба сбиты. Спустя время аэропорты возобновили работу. Все пассажиры, чьи рейсы были перенаправлены, прибудут в первоначальную точку назначения, рассказали в Росавиации.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из-за атаки украинских беспилотников по Московской области 45 гражданских самолетов и два грузовых были перенаправлены из столицы России в запасные аэропорты. Об этом сообщили в Росавиации. «Сегодня утром московские аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево, и Жуковский временно не работали. <…> 45 пассажирских рейсов и два грузовых рейса были перенаправлены на запасные аэропорты Нижнего Новгорода, Казани и Санкт-Петербурга», — сообщает пресс-служба Росавиации в Telegram. Ограничения вводились из-за атаки двух беспилотников по Московской области. Они оба сбиты. Спустя время аэропорты возобновили работу. Все пассажиры, чьи рейсы были перенаправлены, прибудут в первоначальную точку назначения, рассказали в Росавиации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...