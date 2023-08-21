В Москве почти 50 самолетов не смогли приземлиться из-за атак ВСУ

21 августа 2023 в 11:21 Размер текста - 17 +

На данный момент все аэропорты Москвы работают штатно Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Атаки беспилотников на Москву Из-за атаки украинских беспилотников по Московской области 45 гражданских самолетов и два грузовых были перенаправлены из столицы России в запасные аэропорты. Об этом сообщили в Росавиации. «Сегодня утром московские аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево, и Жуковский временно не работали. <…> 45 пассажирских рейсов и два грузовых рейса были перенаправлены на запасные аэропорты Нижнего Новгорода, Казани и Санкт-Петербурга», — сообщает пресс-служба Росавиации в Telegram . Ограничения вводились из-за атаки двух беспилотников по Московской области. Они оба сбиты. Спустя время аэропорты возобновили работу. Все пассажиры, чьи рейсы были перенаправлены, прибудут в первоначальную точку назначения, рассказали в Росавиации.

Из-за атаки украинских беспилотников по Московской области 45 гражданских самолетов и два грузовых были перенаправлены из столицы России в запасные аэропорты. Об этом сообщили в Росавиации. «Сегодня утром московские аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево, и Жуковский временно не работали. <…> 45 пассажирских рейсов и два грузовых рейса были перенаправлены на запасные аэропорты Нижнего Новгорода, Казани и Санкт-Петербурга», — сообщает пресс-служба Росавиации в Telegram. Ограничения вводились из-за атаки двух беспилотников по Московской области. Они оба сбиты. Спустя время аэропорты возобновили работу. Все пассажиры, чьи рейсы были перенаправлены, прибудут в первоначальную точку назначения, рассказали в Росавиации.