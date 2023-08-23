Путин дал понять, что Россия решит важную проблему жителей ЛНР

23 августа 2023 в 20:23 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что правительство сделает все для скорейшего обеспечения безопасности на территории ЛНР Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Президент РФ Владимир Путин знает о проблемах и опасениях жителей Луганской народной республики. Глава государства дал понять, что Россия выполнит ключевую задачу — сделает все для скорейшего обеспечения безопасности на территории региона. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал директор центра политического анализа Павел Данилин, комментируя итоги встречи президента с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником. «До жителей ЛНР глава государства хотел донести, что их проблемы и основные опасения известны руководству страны. Власти намерены сделать все, чтобы как можно скорее обеспечить безопасность на территории региона, но не все так просто. В регионе готовится выборная кампания и это очень важно. Регион активно занимается урегулированием вопроса доступности продуктов, ценами, в социальной сфере ЛНР почти полностью встроена в российскую систему», — пояснил Павел Данилин. Данилин обращает внимание и на то, что президент дает понять — у региона огромный промышленный потенциал и перспективы по добыче ресурсов. «Это позволит региону стать достойным субъектом федерацию. Дальше придется вкладываться. Но глобально этот регион будет приносить прибыль стране и сделает богатых своих жителей», — подытожил политолог. Новость по теме Путин подал сигнал Западу, говоря о будущем Запорожья Путин в ходе встречи с Пасечником 23 августа особо подчеркнул, что все задачи, стоящие перед регионом, невозможно выполнять без решения основной проблемы — обеспечение безопасности. «На базе решения вопросов безопасности, конечно, нужно думать о восстановлении экономики и социальной сферы. Я вижу, у вас идет восстановление промышленности, но это именно восстановительный рост, а нам нужно добиться, чтобы эта задача была реализована и потом на этой базе двигаться дальше. В социальной сфере, в экономической тоже главная проблема — это скромные доходы людей и рост цен. Но это все вопросы житейские, и я уверен, что ваша команда сможет это решить», — поддержал главу региона президент. Говоря о предстоящих в сентябре выборах, Путин уточнил, что «это непростая задача» в сложившихся условиях организовать эту работу. «Но при поддержке федерального центра, безусловно, вы это сделаете. Самое главное, конечно, в любой избирательной компании — показать людям, что вся ваша команда готова и способна решать те задачи, которые перед республикой стоят, в интересах людей, которые проживают на этой территории. Тем более у вас плюсовой миграционный приток», — отметил глава государства. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил за поддержку, оказываемую региону со стороны правительства РФ. «Я хочу отметить абсолютно искренне, что такой заботы, такого доброго отношения и такой помощи, я уверен, Донбасс не видел со времен Советского Союза, это точно», — подытожил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин знает о проблемах и опасениях жителей Луганской народной республики. Глава государства дал понять, что Россия выполнит ключевую задачу — сделает все для скорейшего обеспечения безопасности на территории региона. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал директор центра политического анализа Павел Данилин, комментируя итоги встречи президента с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником. «До жителей ЛНР глава государства хотел донести, что их проблемы и основные опасения известны руководству страны. Власти намерены сделать все, чтобы как можно скорее обеспечить безопасность на территории региона, но не все так просто. В регионе готовится выборная кампания и это очень важно. Регион активно занимается урегулированием вопроса доступности продуктов, ценами, в социальной сфере ЛНР почти полностью встроена в российскую систему», — пояснил Павел Данилин. Данилин обращает внимание и на то, что президент дает понять — у региона огромный промышленный потенциал и перспективы по добыче ресурсов. «Это позволит региону стать достойным субъектом федерацию. Дальше придется вкладываться. Но глобально этот регион будет приносить прибыль стране и сделает богатых своих жителей», — подытожил политолог. Путин в ходе встречи с Пасечником 23 августа особо подчеркнул, что все задачи, стоящие перед регионом, невозможно выполнять без решения основной проблемы — обеспечение безопасности. «На базе решения вопросов безопасности, конечно, нужно думать о восстановлении экономики и социальной сферы. Я вижу, у вас идет восстановление промышленности, но это именно восстановительный рост, а нам нужно добиться, чтобы эта задача была реализована и потом на этой базе двигаться дальше. В социальной сфере, в экономической тоже главная проблема — это скромные доходы людей и рост цен. Но это все вопросы житейские, и я уверен, что ваша команда сможет это решить», — поддержал главу региона президент. Говоря о предстоящих в сентябре выборах, Путин уточнил, что «это непростая задача» в сложившихся условиях организовать эту работу. «Но при поддержке федерального центра, безусловно, вы это сделаете. Самое главное, конечно, в любой избирательной компании — показать людям, что вся ваша команда готова и способна решать те задачи, которые перед республикой стоят, в интересах людей, которые проживают на этой территории. Тем более у вас плюсовой миграционный приток», — отметил глава государства. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил за поддержку, оказываемую региону со стороны правительства РФ. «Я хочу отметить абсолютно искренне, что такой заботы, такого доброго отношения и такой помощи, я уверен, Донбасс не видел со времен Советского Союза, это точно», — подытожил он.