Путин подал сигнал Западу, говоря о будущем Запорожья

23 августа 2023 в 14:55 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин подал сигнал международным игрокам, что Запорожье является неотъемлемой частью территории России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Президент РФ Владимир Путин выразил поддержку врио губернатора Запорожской области Евгению Балицкому, а также подал сигнал международным игрокам, что Запорожье является неотъемлемой и стратегической территорией России. Россия будет оказывать всяческую поддержку населению области и способствовать развитию региона. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал политолог Дмитрий Нечаев, комментируя итоги встречи Путина с врио главы Запорожской области Балицким 23 августа. «Встреча носила не рядовой характер. Она была символической, Путин посылал сообщение не только внутри страны, но в первую очередь международным игрокам, что Запорожье — неотъемлемая и стратегическая территория современной России. То, что идет возвращение территорий Новороссии в состав большой России — это однозначно. Никаких изменений и никакого торга быть не может. В этом отношении подчеркивался геополитический выбор не только России, но и того населения, которое проживает на территории Запорожской области», — пояснил Дмитрий Нечаев. По словам политолога, после этой встречи инвестиции в новую территорию пойдут в огромном масштабе. «В рамках данной встречи Путин послал сигнал Балицкому и населению, что Россия с ними, Россия их не бросает, и мы будем вкладывать огромные инвестиции в развитие территорий. Тем более, что эти территории являются не только неким щитом, но также и плодородными землями, где проживает очень трудолюбивое население. Также там есть и атомная промышленность, и будет новая промышленность. Поэтому в рамках этой встречи Путин послал надежду, надежду не просто на преодоление трудностей, но и на развитие», — подытожил политолог. В ходе встречи 23 августа Путин выразил поддержку Балицкому в предстоящих выборах и подчеркнул, что вся команда губернатора «мобилизована в самом хорошем смысле этого слова». «Очень надеюсь, что люди это увидят, почувствуют, несмотря на все сложности ситуации, в которых людям приходится жить, и вам приходится работать. Все-таки ситуация стабилизируется в экономике, в социальной сфере. Конечно, еще очень многое нужно сделать для восстановления, будем делать обязательно, будем вам помогать», — заверил президент. Также Путин обсудил с губернатором энергетический вопрос, указав, что недостаток энергоресурсов «влияет на все сферы жизни», вопрос газификации и производственный потенциал региона. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин выразил поддержку врио губернатора Запорожской области Евгению Балицкому, а также подал сигнал международным игрокам, что Запорожье является неотъемлемой и стратегической территорией России. Россия будет оказывать всяческую поддержку населению области и способствовать развитию региона. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал политолог Дмитрий Нечаев, комментируя итоги встречи Путина с врио главы Запорожской области Балицким 23 августа. «Встреча носила не рядовой характер. Она была символической, Путин посылал сообщение не только внутри страны, но в первую очередь международным игрокам, что Запорожье — неотъемлемая и стратегическая территория современной России. То, что идет возвращение территорий Новороссии в состав большой России — это однозначно. Никаких изменений и никакого торга быть не может. В этом отношении подчеркивался геополитический выбор не только России, но и того населения, которое проживает на территории Запорожской области», — пояснил Дмитрий Нечаев. По словам политолога, после этой встречи инвестиции в новую территорию пойдут в огромном масштабе. «В рамках данной встречи Путин послал сигнал Балицкому и населению, что Россия с ними, Россия их не бросает, и мы будем вкладывать огромные инвестиции в развитие территорий. Тем более, что эти территории являются не только неким щитом, но также и плодородными землями, где проживает очень трудолюбивое население. Также там есть и атомная промышленность, и будет новая промышленность. Поэтому в рамках этой встречи Путин послал надежду, надежду не просто на преодоление трудностей, но и на развитие», — подытожил политолог. В ходе встречи 23 августа Путин выразил поддержку Балицкому в предстоящих выборах и подчеркнул, что вся команда губернатора «мобилизована в самом хорошем смысле этого слова». «Очень надеюсь, что люди это увидят, почувствуют, несмотря на все сложности ситуации, в которых людям приходится жить, и вам приходится работать. Все-таки ситуация стабилизируется в экономике, в социальной сфере. Конечно, еще очень многое нужно сделать для восстановления, будем делать обязательно, будем вам помогать», — заверил президент. Также Путин обсудил с губернатором энергетический вопрос, указав, что недостаток энергоресурсов «влияет на все сферы жизни», вопрос газификации и производственный потенциал региона.