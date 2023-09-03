Ветераны США с ужасом вспомнили гибель своих сослуживцев от кассетных боеприпасов

NYT: ветераны США болезненно восприняли решение о передаче Киеву кассетных боеприпасов

03 сентября 2023 в 19:15 Размер текста - 17 +

Украина получила кассетные боеприпасы в середине лета 2023 года Фото: Spc. Steven Hitchcock / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американские ветераны раскритиковали решение США поставить Украине кассетные боеприпасы. Они отметили, что после разрыва снаряда в земле остаются гранаты, которые представляют угрозу. Об этом сообщает американская газета The New York Times. «Исследования правительства США показали, что уровень отказов гранат составляет 14% и более. Это означает, что каждый 155-миллиметровый кассетный снаряд, выпущенный Украиной, оставит в земле примерно 10 гранат. <…> Американские военные, которые в жизни сталкивались с кассетными бомбами, болезненно восприняли новость о передаче Украине такого типа боеприпасов», — говорится в материале . Мать военного Брэдах Налла Линн рассказала, что ее сына уничтожила граната, которая в свое время не разорвалась после запуска кассетного боеприпаса. После этого женщина в течение многих лет выступала за запрет кассетного оружия. Ветеран Марк Хертлинг отметил, что он пострадал от кассетного боеприпаса 27 февраля 1991 года, когда до конца войны в Персидском заливе оставался всего день. США обстреляли позиции врага кассетными боеприпасами, задев позиции отряда Хертлинга. Они не нанесли урона машинам и другой военной технике, однако многие солдаты были госпитализированы, как и сам Хертлинг. Новость по теме Что известно о запрещенных кассетных боеприпасах, которые США отправят Украине Другую историю рассказал капитан морской пехоты, командовавший ротой, с позывным Фолсом. Она случилась в первые дни войны в Ираке. Тогда он приказал своему отряду расчистить дорогу от мин и других потенциальных угроз. Спустя время капрал Хесус Суарес дель Солар случайно наступил на гранату, которая осталось после разрыва кассетного боеприпаса. Сослуживцы бросились помогать военному, а Фолсом заметил, что весь его отряд окружен гранатами от кассетных боеприпасов. Военные из США оказались в «гранатном капкане», который образовался после того, как Штаты обстреляли позиции иракских военных. США одобрили передачу Украине кассетных боеприпасов 7 июля. В своем заявлении они отметили, что понимают все риски, с которыми могут столкнуться мирные жители. Спустя время Киев стал активно использовать бомбы. Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией. Это связано с тем, что после их применения на земле остаются гранаты, от которых может погибнуть мирное население. Договор не подписали США, Украина и Россия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Американские ветераны раскритиковали решение США поставить Украине кассетные боеприпасы. Они отметили, что после разрыва снаряда в земле остаются гранаты, которые представляют угрозу. Об этом сообщает американская газета The New York Times. «Исследования правительства США показали, что уровень отказов гранат составляет 14% и более. Это означает, что каждый 155-миллиметровый кассетный снаряд, выпущенный Украиной, оставит в земле примерно 10 гранат. <…> Американские военные, которые в жизни сталкивались с кассетными бомбами, болезненно восприняли новость о передаче Украине такого типа боеприпасов», — говорится в материале. Мать военного Брэдах Налла Линн рассказала, что ее сына уничтожила граната, которая в свое время не разорвалась после запуска кассетного боеприпаса. После этого женщина в течение многих лет выступала за запрет кассетного оружия. Ветеран Марк Хертлинг отметил, что он пострадал от кассетного боеприпаса 27 февраля 1991 года, когда до конца войны в Персидском заливе оставался всего день. США обстреляли позиции врага кассетными боеприпасами, задев позиции отряда Хертлинга. Они не нанесли урона машинам и другой военной технике, однако многие солдаты были госпитализированы, как и сам Хертлинг. Другую историю рассказал капитан морской пехоты, командовавший ротой, с позывным Фолсом. Она случилась в первые дни войны в Ираке. Тогда он приказал своему отряду расчистить дорогу от мин и других потенциальных угроз. Спустя время капрал Хесус Суарес дель Солар случайно наступил на гранату, которая осталось после разрыва кассетного боеприпаса. Сослуживцы бросились помогать военному, а Фолсом заметил, что весь его отряд окружен гранатами от кассетных боеприпасов. Военные из США оказались в «гранатном капкане», который образовался после того, как Штаты обстреляли позиции иракских военных. США одобрили передачу Украине кассетных боеприпасов 7 июля. В своем заявлении они отметили, что понимают все риски, с которыми могут столкнуться мирные жители. Спустя время Киев стал активно использовать бомбы. Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией. Это связано с тем, что после их применения на земле остаются гранаты, от которых может погибнуть мирное население. Договор не подписали США, Украина и Россия.