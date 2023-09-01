01 сентября 2023

США впервые передадут Украине снаряды с обедненным ураном

© Служба новостей «URA.RU»
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США готовятся к поставкам на Украину снарядов с обедненным ураном Фото:

Администрация США готовится поставить на Украину снаряды с обедненным ураном. Об этом сообщила британская пресса.

«Бронебойные снаряды будут предназначены для американских танков Abrams, которые поступят на Украину в ближайшие недели. Американская сторона рассчитывает на то, что снаряды с обедненным ураном позволят Вооруженным силам Украины (ВСУ) более эффективно действовать против российских танков», — передает Reuters со ссылкой на свои источники.

По данным источников, военная помощь США Киеву обойдется американской казне в сумму свыше 240 млн долларов. Власти США включили боеприпасы с обедненным ураном в новый пакет помощи для ВСУ.

Ранее США одобрили пакет военной помощи Киеву, который включает артиллерийские снаряды в кассетных вариантах. Стоимость этой помощи оценивается в 250 миллионов долларов.

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Администрация США готовится поставить на Украину снаряды с обедненным ураном. Об этом сообщила британская пресса. «Бронебойные снаряды будут предназначены для американских танков Abrams, которые поступят на Украину в ближайшие недели. Американская сторона рассчитывает на то, что снаряды с обедненным ураном позволят Вооруженным силам Украины (ВСУ) более эффективно действовать против российских танков», — передает Reuters со ссылкой на свои источники. По данным источников, военная помощь США Киеву обойдется американской казне в сумму свыше 240 млн долларов. Власти США включили боеприпасы с обедненным ураном в новый пакет помощи для ВСУ. Ранее США одобрили пакет военной помощи Киеву, который включает артиллерийские снаряды в кассетных вариантах. Стоимость этой помощи оценивается в 250 миллионов долларов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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