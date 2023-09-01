США впервые передадут Украине снаряды с обедненным ураном

Администрация США готовится поставить на Украину снаряды с обедненным ураном. Об этом сообщила британская пресса.
«Бронебойные снаряды будут предназначены для американских танков Abrams, которые поступят на Украину в ближайшие недели. Американская сторона рассчитывает на то, что снаряды с обедненным ураном позволят Вооруженным силам Украины (ВСУ) более эффективно действовать против российских танков», —
По данным источников, военная помощь США Киеву обойдется американской казне в сумму свыше 240 млн долларов. Власти США включили боеприпасы с обедненным ураном в новый пакет помощи для ВСУ.
Ранее США одобрили пакет военной помощи Киеву, который включает артиллерийские снаряды в кассетных вариантах. Стоимость этой помощи оценивается в 250 миллионов долларов.
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