Губернатор Моор обратился к жителям Краснодона

Губернатор Александр Моор поздравил жителей Краснодона с Днем образования города. Видеопослание для горожан от главы региона опубликовал информационный центр правительства Тюменской области.
«Краснодон — город тружеников, город непокоренных, город, где чтут своих героев. Сегодня Тюменскую область и Краснодон связывает активное сотрудничество. Вместе с вами мы восстанавливаем мирную жизнь и меняем ее качество. Без сомнений, наша дружба и партнерство будут с годами только укрепляться», — такие слова губернатора приводит инфоцентр.
Как ранее писало URA.RU, Тюменская область взяла шефство над Краснодоном и Краснодонским районом ЛНР в мае 2022 года. С тех пор регион помогает им в восстановлении социальных объектов и ремонтирует разрушенные дороги.
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