Губернатор Моор обратился к жителям Краснодона

Губернатор Моор поздравил жителей Краснодона с Днем образования города
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Губернатор поздравил жителей Краснодона с Днем образования города
Губернатор поздравил жителей Краснодона с Днем образования города Фото:

Губернатор Александр Моор поздравил жителей Краснодона с Днем образования города. Видеопослание для горожан от главы региона опубликовал информационный центр правительства Тюменской области.

«Краснодон — город тружеников, город непокоренных, город, где чтут своих героев. Сегодня Тюменскую область и Краснодон связывает активное сотрудничество. Вместе с вами мы восстанавливаем мирную жизнь и меняем ее качество. Без сомнений, наша дружба и партнерство будут с годами только укрепляться», — такие слова губернатора приводит инфоцентр.

Как ранее писало URA.RU, Тюменская область взяла шефство над Краснодоном и Краснодонским районом ЛНР в мае 2022 года. С тех пор регион помогает им в восстановлении социальных объектов и ремонтирует разрушенные дороги.

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Губернатор Александр Моор поздравил жителей Краснодона с Днем образования города. Видеопослание для горожан от главы региона опубликовал информационный центр правительства Тюменской области. «Краснодон — город тружеников, город непокоренных, город, где чтут своих героев. Сегодня Тюменскую область и Краснодон связывает активное сотрудничество. Вместе с вами мы восстанавливаем мирную жизнь и меняем ее качество. Без сомнений, наша дружба и партнерство будут с годами только укрепляться», — такие слова губернатора приводит инфоцентр. Как ранее писало URA.RU, Тюменская область взяла шефство над Краснодоном и Краснодонским районом ЛНР в мае 2022 года. С тех пор регион помогает им в восстановлении социальных объектов и ремонтирует разрушенные дороги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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