Губернатор Моор обратился к жителям Краснодона

Губернатор Моор поздравил жителей Краснодона с Днем образования города

15 сентября 2023 в 15:11 Размер текста - 17 +

Губернатор поздравил жителей Краснодона с Днем образования города Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Александр Моор поздравил жителей Краснодона с Днем образования города. Видеопослание для горожан от главы региона опубликовал информационный центр правительства Тюменской области. «Краснодон — город тружеников, город непокоренных, город, где чтут своих героев. Сегодня Тюменскую область и Краснодон связывает активное сотрудничество. Вместе с вами мы восстанавливаем мирную жизнь и меняем ее качество. Без сомнений, наша дружба и партнерство будут с годами только укрепляться», — такие слова губернатора приводит инфоцентр. Как ранее писало URA.RU, Тюменская область взяла шефство над Краснодоном и Краснодонским районом ЛНР в мае 2022 года. С тех пор регион помогает им в восстановлении социальных объектов и ремонтирует разрушенные дороги.

Губернатор Александр Моор поздравил жителей Краснодона с Днем образования города. Видеопослание для горожан от главы региона опубликовал информационный центр правительства Тюменской области. «Краснодон — город тружеников, город непокоренных, город, где чтут своих героев. Сегодня Тюменскую область и Краснодон связывает активное сотрудничество. Вместе с вами мы восстанавливаем мирную жизнь и меняем ее качество. Без сомнений, наша дружба и партнерство будут с годами только укрепляться», — такие слова губернатора приводит инфоцентр. Как ранее писало URA.RU, Тюменская область взяла шефство над Краснодоном и Краснодонским районом ЛНР в мае 2022 года. С тех пор регион помогает им в восстановлении социальных объектов и ремонтирует разрушенные дороги.