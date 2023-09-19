В США отказали Украине в дальнобойных ракетах

Глава Пентагона Остин: Украина нуждается в ПВО, а не в дальнобойных ракетах

19 сентября 2023 в 19:57 Размер текста - 17 +

Ллойд Остин отказал президенту Украины в поставке ракет большой дальности Фото: Army Sgt. Joshua Oh / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Пентагона Ллойд Остин отказал Украине в поставках дальнобойных ракет, предложив ей снаряды для ПВО. По его мнению, ВСУ нуждаются в них больше. Об этом Остин заявил на брифинге, трансляция которого велась на сайте Пентагона. По словам Ллойда, США остаются сконцентрированными «на более острых нуждах» Киева. От подчеркнул, что на данный момент Украина больше нуждается в средствах ПВО, чем в дальнобойных ракетах. В связи с этим Пентагон сейчас не будет поставлять Украине ракеты повышенной дальности. Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский встретится в Белом доме с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Они проведут переговоры, касающиеся поставки для Украины дальнобойных ракет ATACMS.

Глава Пентагона Ллойд Остин отказал Украине в поставках дальнобойных ракет, предложив ей снаряды для ПВО. По его мнению, ВСУ нуждаются в них больше. Об этом Остин заявил на брифинге, трансляция которого велась на сайте Пентагона. По словам Ллойда, США остаются сконцентрированными «на более острых нуждах» Киева. От подчеркнул, что на данный момент Украина больше нуждается в средствах ПВО, чем в дальнобойных ракетах. В связи с этим Пентагон сейчас не будет поставлять Украине ракеты повышенной дальности. Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский встретится в Белом доме с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Они проведут переговоры, касающиеся поставки для Украины дальнобойных ракет ATACMS.