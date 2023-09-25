Российским абитуриентам хотят облегчить поступление в вузы, отменив обязательную сдачу оригиналов документов. Соответствующий проект приказа подготовило Минобрнауки РФ.
«Абитуриентам бюджетной и контрактной форм обучения при зачислении не понадобится приносить в вуз бумажные оригиналы документов. Достаточно, чтобы они были электронно подтверждены в государственных информационных системах или на „Госуслугах“», —
Ранее директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская дала советы абитуриентам на тему того, что делать, если нечем платить за учебу в высшем учебном заведении. Она подсказала, что для оплаты обучения студент может взять государственный образовательный кредит по сниженной ставке. При этом не все банки готовы выдать займ. Кроме того, кредит на образование с господдержкой выдают не родителям, а самому абитуриенту или студенту, достигшему 14-ти лет. Если заемщику нет 18 лет, то для одобрения займа банк попросит у родителей письменное согласие.
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