Абитуриентам хотят облегчить поступление в вузы

Минобрнауки РФ предложило отказаться от бумажных документов при зачислении в вуз
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День первый в УрФУ. Екатеринбург, студенческий билет, студент урфу, день первый
Меру предложено ввести со следующего учебного года Фото:

Российским абитуриентам хотят облегчить поступление в вузы, отменив обязательную сдачу оригиналов документов. Соответствующий проект приказа подготовило Минобрнауки РФ.

«Абитуриентам бюджетной и контрактной форм обучения при зачислении не понадобится приносить в вуз бумажные оригиналы документов. Достаточно, чтобы они были электронно подтверждены в государственных информационных системах или на „Госуслугах“», — говорится в сообщении на сайте министерства.

Ранее директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская дала советы абитуриентам на тему того, что делать, если нечем платить за учебу в высшем учебном заведении. Она подсказала, что для оплаты обучения студент может взять государственный образовательный кредит по сниженной ставке. При этом не все банки готовы выдать займ. Кроме того, кредит на образование с господдержкой выдают не родителям, а самому абитуриенту или студенту, достигшему 14-ти лет. Если заемщику нет 18 лет, то для одобрения займа банк попросит у родителей письменное согласие.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российским абитуриентам хотят облегчить поступление в вузы, отменив обязательную сдачу оригиналов документов. Соответствующий проект приказа подготовило Минобрнауки РФ. «Абитуриентам бюджетной и контрактной форм обучения при зачислении не понадобится приносить в вуз бумажные оригиналы документов. Достаточно, чтобы они были электронно подтверждены в государственных информационных системах или на „Госуслугах“», — говорится в сообщении на сайте министерства. Ранее директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская дала советы абитуриентам на тему того, что делать, если нечем платить за учебу в высшем учебном заведении. Она подсказала, что для оплаты обучения студент может взять государственный образовательный кредит по сниженной ставке. При этом не все банки готовы выдать займ. Кроме того, кредит на образование с господдержкой выдают не родителям, а самому абитуриенту или студенту, достигшему 14-ти лет. Если заемщику нет 18 лет, то для одобрения займа банк попросит у родителей письменное согласие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...