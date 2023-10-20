Израиль запретит вещание «Аль-Джазиры» в стране

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Телеканал «Аль-Джазира» подстрекает против Израиля, пишет Now24 Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израильское правительство приняло решение о запрете трансляции катарского телеканала Al jazeera в стране. Об этом сообщает издание Now24.

«По указанию премьер-министра Беньямина Нетаньяху министр связи Шломо Кари при поддержке сил безопасности и в координации с юрисконсультом правительства внес на утверждение правительства чрезвычайные положения, которые позволили бы закрыть «Аль-Джазиру», — говорится в материале издания. Там добавили, что причиной такого шага стало введение чрезвычайных правил закрытия вещательных компаний, которые угрожают безопасности государства.

Министр связи Кари подчеркнул, что Израиль находится в состоянии войны и не позволит трансляцию, которая наносит ущерб безопасности государства. Представители израильского правительства утверждают, что передачи и репортажи канала «Аль-Джазира» подстрекают против Иерусалима, служат интересам террористических организаций и наносят ущерб безопасности государства, заключили в издании.

Израильская армия 7 октября сообщила о ракетной атаке со стороны палестинских радикалов из движения ХАМАС из сектора Газа по территории Израиля. В ответ на это Иерусалим объявил о запуске контртеррористической операции в Газе, которая затем переросла в полномасштабную войну, требующую мобилизацию резервистов.

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Израильское правительство приняло решение о запрете трансляции катарского телеканала Al jazeera в стране. Об этом сообщает издание Now24. «По указанию премьер-министра Беньямина Нетаньяху министр связи Шломо Кари при поддержке сил безопасности и в координации с юрисконсультом правительства внес на утверждение правительства чрезвычайные положения, которые позволили бы закрыть «Аль-Джазиру», — говорится в материале издания. Там добавили, что причиной такого шага стало введение чрезвычайных правил закрытия вещательных компаний, которые угрожают безопасности государства. Министр связи Кари подчеркнул, что Израиль находится в состоянии войны и не позволит трансляцию, которая наносит ущерб безопасности государства. Представители израильского правительства утверждают, что передачи и репортажи канала «Аль-Джазира» подстрекают против Иерусалима, служат интересам террористических организаций и наносят ущерб безопасности государства, заключили в издании. Израильская армия 7 октября сообщила о ракетной атаке со стороны палестинских радикалов из движения ХАМАС из сектора Газа по территории Израиля. В ответ на это Иерусалим объявил о запуске контртеррористической операции в Газе, которая затем переросла в полномасштабную войну, требующую мобилизацию резервистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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