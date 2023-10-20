Израиль запретит вещание «Аль-Джазиры» в стране

20 октября 2023 в 12:26 Размер текста - 17 +

Телеканал «Аль-Джазира» подстрекает против Израиля, пишет Now24 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израильское правительство приняло решение о запрете трансляции катарского телеканала Al jazeera в стране. Об этом сообщает издание Now24. «По указанию премьер-министра Беньямина Нетаньяху министр связи Шломо Кари при поддержке сил безопасности и в координации с юрисконсультом правительства внес на утверждение правительства чрезвычайные положения, которые позволили бы закрыть «Аль-Джазиру», — говорится в материале издания. Там добавили, что причиной такого шага стало введение чрезвычайных правил закрытия вещательных компаний, которые угрожают безопасности государства. Министр связи Кари подчеркнул, что Израиль находится в состоянии войны и не позволит трансляцию, которая наносит ущерб безопасности государства. Представители израильского правительства утверждают, что передачи и репортажи канала «Аль-Джазира» подстрекают против Иерусалима, служат интересам террористических организаций и наносят ущерб безопасности государства, заключили в издании. Израильская армия 7 октября сообщила о ракетной атаке со стороны палестинских радикалов из движения ХАМАС из сектора Газа по территории Израиля. В ответ на это Иерусалим объявил о запуске контртеррористической операции в Газе, которая затем переросла в полномасштабную войну, требующую мобилизацию резервистов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Израильское правительство приняло решение о запрете трансляции катарского телеканала Al jazeera в стране. Об этом сообщает издание Now24. «По указанию премьер-министра Беньямина Нетаньяху министр связи Шломо Кари при поддержке сил безопасности и в координации с юрисконсультом правительства внес на утверждение правительства чрезвычайные положения, которые позволили бы закрыть «Аль-Джазиру», — говорится в материале издания. Там добавили, что причиной такого шага стало введение чрезвычайных правил закрытия вещательных компаний, которые угрожают безопасности государства. Министр связи Кари подчеркнул, что Израиль находится в состоянии войны и не позволит трансляцию, которая наносит ущерб безопасности государства. Представители израильского правительства утверждают, что передачи и репортажи канала «Аль-Джазира» подстрекают против Иерусалима, служат интересам террористических организаций и наносят ущерб безопасности государства, заключили в издании. Израильская армия 7 октября сообщила о ракетной атаке со стороны палестинских радикалов из движения ХАМАС из сектора Газа по территории Израиля. В ответ на это Иерусалим объявил о запуске контртеррористической операции в Газе, которая затем переросла в полномасштабную войну, требующую мобилизацию резервистов.