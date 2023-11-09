Слепаков* спародировал хит SHAMAN «Я русский»

09 ноября 2023 в 18:29 Размер текста - 17 +

Семен Слепаков в своем треке высмеял стереотипы о евреях Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Комик Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) подшутил над песней «Я русский» от SHAMAN. Комик выложил новую версию трека на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). «Нерусский. Не иду до конца. Нерусский — вместо хлеба маца. Нерусский. Скажем прямо — еврей. Для многих даже хуже, чем гей», — спел комик в пародийной версии хита. В треке Слепаков акцентировал внимание на своих еврейских корнях и конфликте между Израилем и Палестиной. В своем выступлении он высмеял стереотипы о евреях, отметив, что ему хочется накапливать деньги в банке, а не заниматься духовной жизнью. Несмотря на это, не все поклонники оценили его юмор, оставив сотни негативных комментариев под записью. Минюст РФ добавил комика Семена Слепакова в список иностранных агентов, утверждая, что он получал поддержку от иностранных источников и публично высказывался против спецоперации на Украине. Минюст также отметил, что Слепаков проживает за пределами Российской Федерации. Телеведущий Владимир Соловьев выразил мнение, что комика следует лишить статуса иноагента. Он назвал его «предателем» и призвал судить по статье «Измена Родине», передают « Дни.ру ». *Внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Комик Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) подшутил над песней «Я русский» от SHAMAN. Комик выложил новую версию трека на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). «Нерусский. Не иду до конца. Нерусский — вместо хлеба маца. Нерусский. Скажем прямо — еврей. Для многих даже хуже, чем гей», — спел комик в пародийной версии хита. В треке Слепаков акцентировал внимание на своих еврейских корнях и конфликте между Израилем и Палестиной. В своем выступлении он высмеял стереотипы о евреях, отметив, что ему хочется накапливать деньги в банке, а не заниматься духовной жизнью. Несмотря на это, не все поклонники оценили его юмор, оставив сотни негативных комментариев под записью. Минюст РФ добавил комика Семена Слепакова в список иностранных агентов, утверждая, что он получал поддержку от иностранных источников и публично высказывался против спецоперации на Украине. Минюст также отметил, что Слепаков проживает за пределами Российской Федерации. Телеведущий Владимир Соловьев выразил мнение, что комика следует лишить статуса иноагента. Он назвал его «предателем» и призвал судить по статье «Измена Родине», передают «Дни.ру». *Внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.