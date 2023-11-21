Во всех регионах РФ появится единая цифровая инфраструктура

Мишустин поручил внедрить единую цифровую инфраструктуру во всех регионах РФ
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1 сентября М.В. Мишустин посетил школу 1579. Москва, мишустин михаил
Мишустин указал на необходимость создания единой цифровой инфраструктуры в каждом регионе РФ Фото:

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал создать единую цифровую инфраструктуру в каждой сфере и во всех регионах России. Об этом он сказал на стратсессии, посвященной формированию нацпроекта «Экономика данных».

«Следующее направление — это обеспечение создания единой цифровой инфраструктуры во всех сферах», — отметил премьер в ходе стратсессии. Мишустин добавил, что ее необходимо внедрять в каждом регионе России. По его словам, цифровизация должна затронуть жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, образование, энергетику, транспорт и другие отрасли.

Ранее Мишустин отмечал важность внедрения ИИ в социальную сферу, экономику и систему госуправления. «Продукты на основе ИИ помогают повысить эффективность целых секторов экономики. Их широко применяют для анализа данных, прогнозирования, оптимизации процессов, автоматизации на производствах, запуска удобных и полезных сервисов для граждан и предпринимателей», — подчеркнул тогда премьер.

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал создать единую цифровую инфраструктуру в каждой сфере и во всех регионах России. Об этом он сказал на стратсессии, посвященной формированию нацпроекта «Экономика данных». «Следующее направление — это обеспечение создания единой цифровой инфраструктуры во всех сферах», — отметил премьер в ходе стратсессии. Мишустин добавил, что ее необходимо внедрять в каждом регионе России. По его словам, цифровизация должна затронуть жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, образование, энергетику, транспорт и другие отрасли. Ранее Мишустин отмечал важность внедрения ИИ в социальную сферу, экономику и систему госуправления. «Продукты на основе ИИ помогают повысить эффективность целых секторов экономики. Их широко применяют для анализа данных, прогнозирования, оптимизации процессов, автоматизации на производствах, запуска удобных и полезных сервисов для граждан и предпринимателей», — подчеркнул тогда премьер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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