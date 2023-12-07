07 декабря 2023

Путин: РФ и Оману нужно развивать отношения в энергетике и туризме

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Переговоры в Кремле президента России Владимира Путина и президента республики Иран Ибрахима Раиси. Москва, путин владимир
Товарооборот России и Омана вырос в разы, отметил Владимир Путин Фото:

Президент РФ Владимир Путин считает хорошие перспективы для развития сотрудничества в энергетике и туризме России с Оманом. С таким заявлением глава российского государства выступил на встрече с наследным принцем и министром молодежи, культуры и спорта Султаната Оман Тейязином бин Хейсам Аль Саидом.

«Наши компании проявляют интерес к работе в сфере энергетики. Между Россией и Оманом сейчас открыты прямые авиационные рейсы, поэтому туризм — тоже одно из направлений деятельности, очень интересное и перспективное», — передает ТАСС слова президента РФ.

По его словам, товарооборот двух стран активно развивается, а за первые девять месяцев 2023 года он в разы повысился. «Нам есть, чем заниматься, и мы очень рады, что вы здесь, в ходе вашего визита наверняка будут найдены дополнительные перспективные направления нашего сотрудничества», — обратился Путин к наследному принцу Омана.

В ходе встречи Владимир Путин пригласил Хайсама бен Тарека аль Саида в Россию в следующем году. Наследный принц поблагодарил президента РФ и выразил надежду, что будущая встреча позволит открыть новые возможности в рамках развития двусторонних отношений между государствами.

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Президент РФ Владимир Путин считает хорошие перспективы для развития сотрудничества в энергетике и туризме России с Оманом. С таким заявлением глава российского государства выступил на встрече с наследным принцем и министром молодежи, культуры и спорта Султаната Оман Тейязином бин Хейсам Аль Саидом. «Наши компании проявляют интерес к работе в сфере энергетики. Между Россией и Оманом сейчас открыты прямые авиационные рейсы, поэтому туризм — тоже одно из направлений деятельности, очень интересное и перспективное», — передает ТАСС слова президента РФ. По его словам, товарооборот двух стран активно развивается, а за первые девять месяцев 2023 года он в разы повысился. «Нам есть, чем заниматься, и мы очень рады, что вы здесь, в ходе вашего визита наверняка будут найдены дополнительные перспективные направления нашего сотрудничества», — обратился Путин к наследному принцу Омана. В ходе встречи Владимир Путин пригласил Хайсама бен Тарека аль Саида в Россию в следующем году. Наследный принц поблагодарил президента РФ и выразил надежду, что будущая встреча позволит открыть новые возможности в рамках развития двусторонних отношений между государствами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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