Путин: РФ и Оману нужно развивать отношения в энергетике и туризме

Президент РФ Владимир Путин считает хорошие перспективы для развития сотрудничества в энергетике и туризме России с Оманом. С таким заявлением глава российского государства выступил на встрече с наследным принцем и министром молодежи, культуры и спорта Султаната Оман Тейязином бин Хейсам Аль Саидом.
«Наши компании проявляют интерес к работе в сфере энергетики. Между Россией и Оманом сейчас открыты прямые авиационные рейсы, поэтому туризм — тоже одно из направлений деятельности, очень интересное и перспективное», — передает ТАСС слова президента РФ.
По его словам, товарооборот двух стран активно развивается, а за первые девять месяцев 2023 года он в разы повысился. «Нам есть, чем заниматься, и мы очень рады, что вы здесь, в ходе вашего визита наверняка будут найдены дополнительные перспективные направления нашего сотрудничества», — обратился Путин к наследному принцу Омана.
В ходе встречи Владимир Путин пригласил Хайсама бен Тарека аль Саида в Россию в следующем году. Наследный принц поблагодарил президента РФ и выразил надежду, что будущая встреча позволит открыть новые возможности в рамках развития двусторонних отношений между государствами.
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