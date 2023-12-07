Путин: РФ и Оману нужно развивать отношения в энергетике и туризме

08 декабря 2023 в 01:31 Размер текста - 17 +

Товарооборот России и Омана вырос в разы, отметил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин считает хорошие перспективы для развития сотрудничества в энергетике и туризме России с Оманом. С таким заявлением глава российского государства выступил на встрече с наследным принцем и министром молодежи, культуры и спорта Султаната Оман Тейязином бин Хейсам Аль Саидом. «Наши компании проявляют интерес к работе в сфере энергетики. Между Россией и Оманом сейчас открыты прямые авиационные рейсы, поэтому туризм — тоже одно из направлений деятельности, очень интересное и перспективное», — передает ТАСС слова президента РФ. По его словам, товарооборот двух стран активно развивается, а за первые девять месяцев 2023 года он в разы повысился. «Нам есть, чем заниматься, и мы очень рады, что вы здесь, в ходе вашего визита наверняка будут найдены дополнительные перспективные направления нашего сотрудничества», — обратился Путин к наследному принцу Омана. В ходе встречи Владимир Путин пригласил Хайсама бен Тарека аль Саида в Россию в следующем году. Наследный принц поблагодарил президента РФ и выразил надежду, что будущая встреча позволит открыть новые возможности в рамках развития двусторонних отношений между государствами.

Президент РФ Владимир Путин считает хорошие перспективы для развития сотрудничества в энергетике и туризме России с Оманом. С таким заявлением глава российского государства выступил на встрече с наследным принцем и министром молодежи, культуры и спорта Султаната Оман Тейязином бин Хейсам Аль Саидом. «Наши компании проявляют интерес к работе в сфере энергетики. Между Россией и Оманом сейчас открыты прямые авиационные рейсы, поэтому туризм — тоже одно из направлений деятельности, очень интересное и перспективное», — передает ТАСС слова президента РФ. По его словам, товарооборот двух стран активно развивается, а за первые девять месяцев 2023 года он в разы повысился. «Нам есть, чем заниматься, и мы очень рады, что вы здесь, в ходе вашего визита наверняка будут найдены дополнительные перспективные направления нашего сотрудничества», — обратился Путин к наследному принцу Омана. В ходе встречи Владимир Путин пригласил Хайсама бен Тарека аль Саида в Россию в следующем году. Наследный принц поблагодарил президента РФ и выразил надежду, что будущая встреча позволит открыть новые возможности в рамках развития двусторонних отношений между государствами.