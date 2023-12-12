В каждом пассажирском вагоне в России появится безналичный расчет

12 декабря 2023 в 09:30 Размер текста - 17 +

Работы по внедрению безналичной оплаты завершатся в 2024 году Фото: Георгий Бергал © URA.RU Федеральная пассажирская компания (ФПК), входящая в РЖД, планирует внедрить безналичную оплату в каждом вагоне поезда. Работы по данной инициативе завершатся в 2024 году. Для этого перевозчик обновит программное обеспечение устройств для контроля посадки пассажиров. Оно будет оснащено приложением для безналичного расчета. Об этом сообщил гендиректор компании Владимир Пястолов. «Сегодня в каждом нашем поезде у пассажиров есть возможность оплатить товары и услуги банковскими картами. Однако мы работаем над тем, чтобы терминалами был оснащен каждый вагон», — передает РИА Новости слова Пястолова. Он добавил, что на данный момент работа по внедрению безналичного расчета проведена в 90 поездах. Она должна завершиться в первом квартале 2024 года. По словам Пястолова, планировалось завершить работу по обновлению программного обеспечения до конца 2023 года. Но с учетом большого объема работы на федеральном уровне работы она завершится в следующем году. Ранее Госдума приняла закон о внедрении цифрового рубля. А также о проведении безналичной оплаты с его помощью. Позже в стране ввели безналичный расчет за сдачу металлолома. Теперь при сдаче отходов цветных и черных металлов и металлолома закон исключает возможность расчета наличными купюрами, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Федеральная пассажирская компания (ФПК), входящая в РЖД, планирует внедрить безналичную оплату в каждом вагоне поезда. Работы по данной инициативе завершатся в 2024 году. Для этого перевозчик обновит программное обеспечение устройств для контроля посадки пассажиров. Оно будет оснащено приложением для безналичного расчета. Об этом сообщил гендиректор компании Владимир Пястолов. «Сегодня в каждом нашем поезде у пассажиров есть возможность оплатить товары и услуги банковскими картами. Однако мы работаем над тем, чтобы терминалами был оснащен каждый вагон», — передает РИА Новости слова Пястолова. Он добавил, что на данный момент работа по внедрению безналичного расчета проведена в 90 поездах. Она должна завершиться в первом квартале 2024 года. По словам Пястолова, планировалось завершить работу по обновлению программного обеспечения до конца 2023 года. Но с учетом большого объема работы на федеральном уровне работы она завершится в следующем году. Ранее Госдума приняла закон о внедрении цифрового рубля. А также о проведении безналичной оплаты с его помощью. Позже в стране ввели безналичный расчет за сдачу металлолома. Теперь при сдаче отходов цветных и черных металлов и металлолома закон исключает возможность расчета наличными купюрами, передает RT.