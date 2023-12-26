26 декабря 2023

Водители сообщили о нулевой видимости на трассе Курган — Тюмень

© Служба новостей «URA.RU»
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Метель. Курган, снег, непогода, метель, плохая погода, плохая видимость, холод, дорога, климат, машина
В регионе порывы ветра могут достигать 25 м/с Фото:

На трассе из Кургана до Тюмени почти не видно дороги из-за метели. Об этом URA.RU рассказали водители.

«Ехать невозможно. Видимость на трассе Курган — Тюмень никакая. Из-за метели машины едут с включенными аварийными огнями, еле плетутся», — пояснили собеседники агентства.

На курганских трассах из-за снегопада и гололеда движение для пассажирского транспорта и грузовых машин временно ограничено. В областном ЦГМС предупреждали об ураганном ветре, который достигает 25 метров в секунду. Подобные ограничения действуют на территории соседних регионов. Автомобилистам посоветовали ограничить использование личного транспорта.

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На трассе из Кургана до Тюмени почти не видно дороги из-за метели. Об этом URA.RU рассказали водители. «Ехать невозможно. Видимость на трассе Курган — Тюмень никакая. Из-за метели машины едут с включенными аварийными огнями, еле плетутся», — пояснили собеседники агентства. На курганских трассах из-за снегопада и гололеда движение для пассажирского транспорта и грузовых машин временно ограничено. В областном ЦГМС предупреждали об ураганном ветре, который достигает 25 метров в секунду. Подобные ограничения действуют на территории соседних регионов. Автомобилистам посоветовали ограничить использование личного транспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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