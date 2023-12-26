Водители сообщили о нулевой видимости на трассе Курган — Тюмень

27 декабря 2023 в 02:27 Размер текста - 17 +

В регионе порывы ветра могут достигать 25 м/с Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На трассе из Кургана до Тюмени почти не видно дороги из-за метели. Об этом URA.RU рассказали водители. «Ехать невозможно. Видимость на трассе Курган — Тюмень никакая. Из-за метели машины едут с включенными аварийными огнями, еле плетутся», — пояснили собеседники агентства. На курганских трассах из-за снегопада и гололеда движение для пассажирского транспорта и грузовых машин временно ограничено. В областном ЦГМС предупреждали об ураганном ветре, который достигает 25 метров в секунду. Подобные ограничения действуют на территории соседних регионов. Автомобилистам посоветовали ограничить использование личного транспорта.

На трассе из Кургана до Тюмени почти не видно дороги из-за метели. Об этом URA.RU рассказали водители. «Ехать невозможно. Видимость на трассе Курган — Тюмень никакая. Из-за метели машины едут с включенными аварийными огнями, еле плетутся», — пояснили собеседники агентства. На курганских трассах из-за снегопада и гололеда движение для пассажирского транспорта и грузовых машин временно ограничено. В областном ЦГМС предупреждали об ураганном ветре, который достигает 25 метров в секунду. Подобные ограничения действуют на территории соседних регионов. Автомобилистам посоветовали ограничить использование личного транспорта.