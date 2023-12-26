Водители сообщили о нулевой видимости на трассе Курган — Тюмень

На трассе из Кургана до Тюмени почти не видно дороги из-за метели. Об этом URA.RU рассказали водители.
«Ехать невозможно. Видимость на трассе Курган — Тюмень никакая. Из-за метели машины едут с включенными аварийными огнями, еле плетутся», — пояснили собеседники агентства.
На курганских трассах из-за снегопада и гололеда движение для пассажирского транспорта и грузовых машин временно ограничено. В областном ЦГМС предупреждали об ураганном ветре, который достигает 25 метров в секунду. Подобные ограничения действуют на территории соседних регионов. Автомобилистам посоветовали ограничить использование личного транспорта.
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