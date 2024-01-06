Кириенко и Пасечник вручили жителям ЛНР награды от имени Путина

07 января 2024 в 06:24 Размер текста - 17 +

Кириенко и Пасечник вручили государственные награды активным жителям ЛНР Фото: Георгий Бергал © URA.RU Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и глава Луганской народной республики Леонид Пасечник вручили активным жителям ЛНР награды от имени президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил глава ЛНР. «Высокой награды — медали „За труды в культуре и искусстве“ — удостоен наш земляк, солист Луганской академической филармонии, заслуженный артист ЛНР Сергей Чуйков. Благодарности Президента России получили педагоги Антон Кандауров из Красного Луча и луганчанка Светлана Чуприна», — пишет Пасечник в своем telegram-канале. Также благодарность от имени Путина получил Алексей Малов. Он является активистом Общероссийского общественного движения «Народный фронт» и куратором проекта «Все для Победы!» в ЛНР, сказано в сообщении. Леонид Пасечник выразил этим людям признание и благодарность за самоотдачу и труд, подчеркнув их важную роль в развитии региона и всей страны. Он также поздравил их с заслуженными наградами, назвав жителей ЛНР настоящими патриотами, на которых стоит равняться.

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и глава Луганской народной республики Леонид Пасечник вручили активным жителям ЛНР награды от имени президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил глава ЛНР. «Высокой награды — медали „За труды в культуре и искусстве“ — удостоен наш земляк, солист Луганской академической филармонии, заслуженный артист ЛНР Сергей Чуйков. Благодарности Президента России получили педагоги Антон Кандауров из Красного Луча и луганчанка Светлана Чуприна», — пишет Пасечник в своем telegram-канале. Также благодарность от имени Путина получил Алексей Малов. Он является активистом Общероссийского общественного движения «Народный фронт» и куратором проекта «Все для Победы!» в ЛНР, сказано в сообщении. Леонид Пасечник выразил этим людям признание и благодарность за самоотдачу и труд, подчеркнув их важную роль в развитии региона и всей страны. Он также поздравил их с заслуженными наградами, назвав жителей ЛНР настоящими патриотами, на которых стоит равняться.