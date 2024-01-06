Кириенко и Пасечник вручили жителям ЛНР награды от имени Путина

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и глава Луганской народной республики Леонид Пасечник вручили активным жителям ЛНР награды от имени президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил глава ЛНР.
«Высокой награды — медали „За труды в культуре и искусстве“ — удостоен наш земляк, солист Луганской академической филармонии, заслуженный артист ЛНР Сергей Чуйков. Благодарности Президента России получили педагоги Антон Кандауров из Красного Луча и луганчанка Светлана Чуприна», —
Также благодарность от имени Путина получил Алексей Малов. Он является активистом Общероссийского общественного движения «Народный фронт» и куратором проекта «Все для Победы!» в ЛНР, сказано в сообщении.
Леонид Пасечник выразил этим людям признание и благодарность за самоотдачу и труд, подчеркнув их важную роль в развитии региона и всей страны. Он также поздравил их с заслуженными наградами, назвав жителей ЛНР настоящими патриотами, на которых стоит равняться.
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