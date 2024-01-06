06 января 2024

Кириенко и Пасечник вручили жителям ЛНР награды от имени Путина

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Заседание координационного комитета. Москва, кириенко сергей
Кириенко и Пасечник вручили государственные награды активным жителям ЛНР Фото:

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и глава Луганской народной республики Леонид Пасечник вручили активным жителям ЛНР награды от имени президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил глава ЛНР.

«Высокой награды — медали „За труды в культуре и искусстве“ — удостоен наш земляк, солист Луганской академической филармонии, заслуженный артист ЛНР Сергей Чуйков. Благодарности Президента России получили педагоги Антон Кандауров из Красного Луча и луганчанка Светлана Чуприна», — пишет Пасечник в своем telegram-канале.

Также благодарность от имени Путина получил Алексей Малов. Он является активистом Общероссийского общественного движения «Народный фронт» и куратором проекта «Все для Победы!» в ЛНР, сказано в сообщении.

Леонид Пасечник выразил этим людям признание и благодарность за самоотдачу и труд, подчеркнув их важную роль в развитии региона и всей страны. Он также поздравил их с заслуженными наградами, назвав жителей ЛНР настоящими патриотами, на которых стоит равняться.

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Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и глава Луганской народной республики Леонид Пасечник вручили активным жителям ЛНР награды от имени президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил глава ЛНР. «Высокой награды — медали „За труды в культуре и искусстве“ — удостоен наш земляк, солист Луганской академической филармонии, заслуженный артист ЛНР Сергей Чуйков. Благодарности Президента России получили педагоги Антон Кандауров из Красного Луча и луганчанка Светлана Чуприна», — пишет Пасечник в своем telegram-канале. Также благодарность от имени Путина получил Алексей Малов. Он является активистом Общероссийского общественного движения «Народный фронт» и куратором проекта «Все для Победы!» в ЛНР, сказано в сообщении. Леонид Пасечник выразил этим людям признание и благодарность за самоотдачу и труд, подчеркнув их важную роль в развитии региона и всей страны. Он также поздравил их с заслуженными наградами, назвав жителей ЛНР настоящими патриотами, на которых стоит равняться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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