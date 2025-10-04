Экс-помощник президента США предложил модель соглашения по Украине

Урегулирование конфликта на Украине может быть достигнуто через многосторонние договоренности, выходящие за рамки двусторонних отношений. С таким заявлением выступил экс-помощник президента США Томас Грэм.
«Россия и Украина могли бы согласовать базовые принципы будущего окончательного урегулирования, после чего начнутся переговоры по всем аспектам завершения украинского кризиса», — передает слова Грэма РБК. Он указывал, что этот процесс должен стать частью более широкого вопроса европейской безопасности и включать несколько взаимосвязанных направлений. Среди них назывались гарантии безопасности по модели «вооруженного нейтралитета» для Украины с возможным созданием аналога ДОВСЕ, а также формальные обязательства НАТО о нерасширении на восток.
Отмечалось, что территориальный вопрос, по оценке эксперта, может быть решен через де-факто признание сложившегося положения вещей при условии продолжения переговоров об окончательном статусе. Особое внимание уделялось финансовому аспекту урегулирования: предполагалось, что разблокировка российских активов может быть увязана с созданием международного комитета по восстановлению Украины с участием множества сторон, включая Россию, ЕС, США и другие страны.
Подчеркивалось, что согласно предложенной концепции, соблюдение прав русскоязычного населения на Украине могло бы обеспечиваться в рамках процесса европейской интеграции Киева. В заключение выражалось мнение, что такое комплексное урегулирование способно создать новую архитектуру европейской безопасности, предоставляющую гарантии как Украине, так и России.
