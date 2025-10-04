Экс-помощник президента США предложил модель соглашения по Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО должно отказаться от расширения, заявил Грэм
НАТО должно отказаться от расширения, заявил Грэм Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Урегулирование конфликта на Украине может быть достигнуто через многосторонние договоренности, выходящие за рамки двусторонних отношений. С таким заявлением выступил экс-помощник президента США Томас Грэм.

«Россия и Украина могли бы согласовать базовые принципы будущего окончательного урегулирования, после чего начнутся переговоры по всем аспектам завершения украинского кризиса», — передает слова Грэма РБК. Он указывал, что этот процесс должен стать частью более широкого вопроса европейской безопасности и включать несколько взаимосвязанных направлений. Среди них назывались гарантии безопасности по модели «вооруженного нейтралитета» для Украины с возможным созданием аналога ДОВСЕ, а также формальные обязательства НАТО о нерасширении на восток.

Отмечалось, что территориальный вопрос, по оценке эксперта, может быть решен через де-факто признание сложившегося положения вещей при условии продолжения переговоров об окончательном статусе. Особое внимание уделялось финансовому аспекту урегулирования: предполагалось, что разблокировка российских активов может быть увязана с созданием международного комитета по восстановлению Украины с участием множества сторон, включая Россию, ЕС, США и другие страны.

Подчеркивалось, что согласно предложенной концепции, соблюдение прав русскоязычного населения на Украине могло бы обеспечиваться в рамках процесса европейской интеграции Киева. В заключение выражалось мнение, что такое комплексное урегулирование способно создать новую архитектуру европейской безопасности, предоставляющую гарантии как Украине, так и России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Урегулирование конфликта на Украине может быть достигнуто через многосторонние договоренности, выходящие за рамки двусторонних отношений. С таким заявлением выступил экс-помощник президента США Томас Грэм. «Россия и Украина могли бы согласовать базовые принципы будущего окончательного урегулирования, после чего начнутся переговоры по всем аспектам завершения украинского кризиса», — передает слова Грэма РБК. Он указывал, что этот процесс должен стать частью более широкого вопроса европейской безопасности и включать несколько взаимосвязанных направлений. Среди них назывались гарантии безопасности по модели «вооруженного нейтралитета» для Украины с возможным созданием аналога ДОВСЕ, а также формальные обязательства НАТО о нерасширении на восток. Отмечалось, что территориальный вопрос, по оценке эксперта, может быть решен через де-факто признание сложившегося положения вещей при условии продолжения переговоров об окончательном статусе. Особое внимание уделялось финансовому аспекту урегулирования: предполагалось, что разблокировка российских активов может быть увязана с созданием международного комитета по восстановлению Украины с участием множества сторон, включая Россию, ЕС, США и другие страны. Подчеркивалось, что согласно предложенной концепции, соблюдение прав русскоязычного населения на Украине могло бы обеспечиваться в рамках процесса европейской интеграции Киева. В заключение выражалось мнение, что такое комплексное урегулирование способно создать новую архитектуру европейской безопасности, предоставляющую гарантии как Украине, так и России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...