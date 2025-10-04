Трамп может пропустить саммит АТЭС

Президент США Дональд Трамп намерен посетить Южную Корею 29 октября, сообщает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на источники в правящей партии страны. Визит главы Белого дома ожидается накануне саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет с 31 октября по 1 ноября, а его дата отъезда из Южной Кореи еще не установлена.
«Ожидается, что президент Трамп прибудет 29 октября и посетит Кенджу», — сообщил источник из правящей партии для агентства. Он добавил, что точный график поездки еще не согласован, а дата отъезда президента после визита также остается открытой.
По словам собеседника агентства, визит Дональда Трампа в Южную Корею пока не подтвержден окончательно, однако предварительно планируется, что американский лидер прибудет 29 октября и посетит город Кенджу. В правительственных кругах Южной Кореи не исключают, что Трамп может покинуть страну до начала основной сессии саммита АТЭС, минуя ключевые мероприятия форума. До этого Трамп может принять участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре (Малайзия) 26–28 октября и провести переговоры с новым премьер-министром Японии.
