Призер Олимпиады 2016 года боксер Никитин задержан по делу вымогательстве

11 января 2024 в 20:52 Размер текста - 17 +

Владимир Никитин арестован по делу о вымогательстве 300 тысяч рублей, заявили в суде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Российский боксер Владимир Никитин, который занял призовое место на Олимпийских играх 2016 года, был задержан и арестован в городе Сыктывкаре по обвинению в вымогательстве суммы в 300 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Сыктывкарского городского суда. «Владимир Никитин задержан и арестован в Сыктывкаре по уголовному делу о вымогательстве 300 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба. Там добавили, что судом было определено, что Никитин будет находиться под стражей до 23 февраля 2024 года. Уголовное дело находится в производстве Следственного комитета МВД по Республике Коми, заключили в суде.

Российский боксер Владимир Никитин, который занял призовое место на Олимпийских играх 2016 года, был задержан и арестован в городе Сыктывкаре по обвинению в вымогательстве суммы в 300 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Сыктывкарского городского суда. «Владимир Никитин задержан и арестован в Сыктывкаре по уголовному делу о вымогательстве 300 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба. Там добавили, что судом было определено, что Никитин будет находиться под стражей до 23 февраля 2024 года. Уголовное дело находится в производстве Следственного комитета МВД по Республике Коми, заключили в суде.