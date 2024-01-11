Призер Олимпиады 2016 года боксер Никитин задержан по делу вымогательстве

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Владимир Никитин арестован по делу о вымогательстве 300 тысяч рублей, заявили в суде Фото:

Российский боксер Владимир Никитин, который занял призовое место на Олимпийских играх 2016 года, был задержан и арестован в городе Сыктывкаре по обвинению в вымогательстве суммы в 300 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Сыктывкарского городского суда.

«Владимир Никитин задержан и арестован в Сыктывкаре по уголовному делу о вымогательстве 300 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба. Там добавили, что судом было определено, что Никитин будет находиться под стражей до 23 февраля 2024 года. Уголовное дело находится в производстве Следственного комитета МВД по Республике Коми, заключили в суде.

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Российский боксер Владимир Никитин, который занял призовое место на Олимпийских играх 2016 года, был задержан и арестован в городе Сыктывкаре по обвинению в вымогательстве суммы в 300 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Сыктывкарского городского суда. «Владимир Никитин задержан и арестован в Сыктывкаре по уголовному делу о вымогательстве 300 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба. Там добавили, что судом было определено, что Никитин будет находиться под стражей до 23 февраля 2024 года. Уголовное дело находится в производстве Следственного комитета МВД по Республике Коми, заключили в суде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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