На выставке «Россия» рассказали, сколько «живут» фейки в Интернете

Средняя продолжительность «жизни» фейка в Интернете в 2023 году уменьшилась и составила четыре дня. Об этом было заявлено в рамках «Дня без фейков» на выставке-форуме «Россия», рассказали URA.RU в пресс-службе АНО «Диалог Регионы» (компания вместе с российским обществом «Знание» организовала мероприятие). Эксперты презентовали аналитическое исследование о фейках.
«Средняя продолжительность „жизни“ фейка в 2023 году составила четыре дня. Она снизилась на 22 часа по сравнению с 2022 годом», — рассказали в пресс-службе компании. Советник генерального директора АНО «Диалог Регионы» Тихон Макаров рассказал, что задача организации — сформировать у людей необходимые навыки проверки информации.
«Социология показывает, что большинство опрошенных (65%) считают, что умеют отличать недостоверную информацию от правды. При этом, когда мы дополнительно провели тестирование базовых компетенций по верификации фейков среди профильной аудитории, аналитиков, работающих с новостями на постоянной основе, только 52% экспертов справились с заданием. Поэтому так важно работать и с профессионалами, и с широкой аудиторией», — сказал Макаров.
Помимо насыщенной деловой программы, на «Дне без фейков» была организована специальная интерактивная зона. На стенде Face Swap каждый гость мог «примерить» на себя лицо бизнесмена Илона Маска и создать собственный дипфейк (недостоверное сообщение, сделанное при помощи нейросетей). Также гостям в интерактивной форме рассказывали о возможностях фактчекингового проекта «Лапша Медиа», в котором участвует и URA.RU.
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