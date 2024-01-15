На выставке «Россия» рассказали, сколько «живут» фейки в Интернете

АНО «Диалог регионы»: фейк «живет» в Сети четыре дня

15 января 2024 в 16:38 Размер текста - 17 +

Проект «Лапша Медиа» ежедневно помогает сокращать фейкам срок жизни Фото: пресс-служба «Диалог Регионы» новость из сюжета Опровержение фейковой информации Средняя продолжительность «жизни» фейка в Интернете в 2023 году уменьшилась и составила четыре дня. Об этом было заявлено в рамках «Дня без фейков» на выставке-форуме «Россия», рассказали URA.RU в пресс-службе АНО «Диалог Регионы» (компания вместе с российским обществом «Знание» организовала мероприятие). Эксперты презентовали аналитическое исследование о фейках. «Средняя продолжительность „жизни“ фейка в 2023 году составила четыре дня. Она снизилась на 22 часа по сравнению с 2022 годом», — рассказали в пресс-службе компании. Советник генерального директора АНО «Диалог Регионы» Тихон Макаров рассказал, что задача организации — сформировать у людей необходимые навыки проверки информации. «Социология показывает, что большинство опрошенных (65%) считают, что умеют отличать недостоверную информацию от правды. При этом, когда мы дополнительно провели тестирование базовых компетенций по верификации фейков среди профильной аудитории, аналитиков, работающих с новостями на постоянной основе, только 52% экспертов справились с заданием. Поэтому так важно работать и с профессионалами, и с широкой аудиторией», — сказал Макаров. Помимо насыщенной деловой программы, на «Дне без фейков» была организована специальная интерактивная зона. На стенде Face Swap каждый гость мог «примерить» на себя лицо бизнесмена Илона Маска и создать собственный дипфейк (недостоверное сообщение, сделанное при помощи нейросетей). Также гостям в интерактивной форме рассказывали о возможностях фактчекингового проекта «Лапша Медиа», в котором участвует и URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Средняя продолжительность «жизни» фейка в Интернете в 2023 году уменьшилась и составила четыре дня. Об этом было заявлено в рамках «Дня без фейков» на выставке-форуме «Россия», рассказали URA.RU в пресс-службе АНО «Диалог Регионы» (компания вместе с российским обществом «Знание» организовала мероприятие). Эксперты презентовали аналитическое исследование о фейках. «Средняя продолжительность „жизни“ фейка в 2023 году составила четыре дня. Она снизилась на 22 часа по сравнению с 2022 годом», — рассказали в пресс-службе компании. Советник генерального директора АНО «Диалог Регионы» Тихон Макаров рассказал, что задача организации — сформировать у людей необходимые навыки проверки информации. «Социология показывает, что большинство опрошенных (65%) считают, что умеют отличать недостоверную информацию от правды. При этом, когда мы дополнительно провели тестирование базовых компетенций по верификации фейков среди профильной аудитории, аналитиков, работающих с новостями на постоянной основе, только 52% экспертов справились с заданием. Поэтому так важно работать и с профессионалами, и с широкой аудиторией», — сказал Макаров. Помимо насыщенной деловой программы, на «Дне без фейков» была организована специальная интерактивная зона. На стенде Face Swap каждый гость мог «примерить» на себя лицо бизнесмена Илона Маска и создать собственный дипфейк (недостоверное сообщение, сделанное при помощи нейросетей). Также гостям в интерактивной форме рассказывали о возможностях фактчекингового проекта «Лапша Медиа», в котором участвует и URA.RU.