Акционеры «Тинькофф» изменили устав перед переездом в Россию

21 ноября 2023 в 21:47 Размер текста - 17 +

В «Тинькофф» сообщили, что изменение устава необходимо для поднятия работоспособности Фото: Сергей Горланов © URA.RU Акционеры TCS Group, материнской структуры «Тинькофф Банка», на ежегодном собрании приняли новый состав совета директоров и изменили устав компании. Об этом следует из сообщения группы. Теперь для принятия важных решений достаточно кворума из двух директоров вместо четырех, минимальная численность совета тоже сокращена до двух человек. «Для принятия ключевых решений достаточно кворума из двух директоров вместо четырех, минимальная численность совета тоже уменьшена вдвое — до двух человек», — говорится в документе. Его приводит РБК. Изменение устава было необходимо для обеспечения постоянной работоспособности совета директоров и достижения кворума на любом заседании. «Поправка оправдана текущим размером совета директоров, она повысит и обеспечит более своевременное и оперативное принятие решений», — говорится в документе. РБК юристы заявили, что изменение устава может облегчить смену места регистрации юридического лица с Кипра на РФ или дружественную юрисдикцию. Некоторые российские компании после начала СВО не способны отправлять дивиденды акционерам-нерезидентам. Ранее сообщалось, что в TCS Group рассматривают смену кипрской юрисдикции. В конце февраля «Тинькофф банк» попал под блокирующие санкции Евросоюза, передает RT.

Акционеры TCS Group, материнской структуры «Тинькофф Банка», на ежегодном собрании приняли новый состав совета директоров и изменили устав компании. Об этом следует из сообщения группы. Теперь для принятия важных решений достаточно кворума из двух директоров вместо четырех, минимальная численность совета тоже сокращена до двух человек. «Для принятия ключевых решений достаточно кворума из двух директоров вместо четырех, минимальная численность совета тоже уменьшена вдвое — до двух человек», — говорится в документе. Его приводит РБК. Изменение устава было необходимо для обеспечения постоянной работоспособности совета директоров и достижения кворума на любом заседании. «Поправка оправдана текущим размером совета директоров, она повысит и обеспечит более своевременное и оперативное принятие решений», — говорится в документе. РБК юристы заявили, что изменение устава может облегчить смену места регистрации юридического лица с Кипра на РФ или дружественную юрисдикцию. Некоторые российские компании после начала СВО не способны отправлять дивиденды акционерам-нерезидентам. Ранее сообщалось, что в TCS Group рассматривают смену кипрской юрисдикции. В конце февраля «Тинькофф банк» попал под блокирующие санкции Евросоюза, передает RT.