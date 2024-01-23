Лавров высказал претензию к США в эфире западного СМИ

Лавров: США не заинтересованы в диалоге с Россией

23 января 2024 в 10:00 Размер текста - 17 +

Россия открыта к диалогу со всеми странами, заявил Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Текущая администрация США не заинтересована в политическом диалоге с Россией. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров. «Нынешняя администрация США не заинтересована в каком-либо политическом диалоге с РФ», — заявил Лавров в эфире американского телеканала CBS News. Он добавил, что Москва готова выслушать всех, кто стремится к прекращению использования Украины в качестве инструмента войны против России. Сергей Лавров также заявлял, что США назвали Россию врагом, но страна готова к любому развитию событий. Он также отметил неудачу западной тактики по нанесению стратегического поражения РФ. При этом Белый дом пока опасается полностью разорвать отношения с Москвой, передает Life .

Текущая администрация США не заинтересована в политическом диалоге с Россией. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров. «Нынешняя администрация США не заинтересована в каком-либо политическом диалоге с РФ», — заявил Лавров в эфире американского телеканала CBS News. Он добавил, что Москва готова выслушать всех, кто стремится к прекращению использования Украины в качестве инструмента войны против России. Сергей Лавров также заявлял, что США назвали Россию врагом, но страна готова к любому развитию событий. Он также отметил неудачу западной тактики по нанесению стратегического поражения РФ. При этом Белый дом пока опасается полностью разорвать отношения с Москвой, передает Life.