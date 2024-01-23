Лавров высказал претензию к США в эфире западного СМИ

Лавров: США не заинтересованы в диалоге с Россией
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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, лавров сергей
Россия открыта к диалогу со всеми странами, заявил Сергей Лавров Фото:

Текущая администрация США не заинтересована в политическом диалоге с Россией. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Нынешняя администрация США не заинтересована в каком-либо политическом диалоге с РФ», — заявил Лавров в эфире американского телеканала CBS News. Он добавил, что Москва готова выслушать всех, кто стремится к прекращению использования Украины в качестве инструмента войны против России.

Сергей Лавров также заявлял, что США назвали Россию врагом, но страна готова к любому развитию событий. Он также отметил неудачу западной тактики по нанесению стратегического поражения РФ. При этом Белый дом пока опасается полностью разорвать отношения с Москвой, передает Life.

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Текущая администрация США не заинтересована в политическом диалоге с Россией. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров. «Нынешняя администрация США не заинтересована в каком-либо политическом диалоге с РФ», — заявил Лавров в эфире американского телеканала CBS News. Он добавил, что Москва готова выслушать всех, кто стремится к прекращению использования Украины в качестве инструмента войны против России. Сергей Лавров также заявлял, что США назвали Россию врагом, но страна готова к любому развитию событий. Он также отметил неудачу западной тактики по нанесению стратегического поражения РФ. При этом Белый дом пока опасается полностью разорвать отношения с Москвой, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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