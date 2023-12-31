Лавров пообещал серьезный ответ США из-за запрещенных ракет

По словам Лаврова, для РФ очень чувствителен вопрос развертывания ракет Вашингтоном Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия будет идти на серьезные меры, если США развернут свои наземные ракетные системы. Ранее они были запрещены по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Наша приверженность указанному мораторию жестко увязана с потенциальным появлением в соответствующих регионах наземных РСМД американского производства. <…> Очевидно, что создание Вашингтоном дополнительных ракетных рисков потребует от нас принятия серьезных ответных мер», — передает РИА Новости слова Лаврова. Он добавил, что с точки зрения национальной безопасности РФ очень чувствителен вопрос развертывания враждебно настроенными странами подобного вооружения.

По словам Лаврова, Россия не будет первой развертывать ракетное вооружение, которое запрещено по ДРСМД. Но это будет соблюдаться до тех пор, пока Штаты не предпримут чрезвычайные шаги. Как заявил министр иностранных дел, если судить по приготовлениям Пентагона, то осталось недолго ждать таких действий со стороны Соединенных Штатов.

Лавров отметил, что приостановление выполнения обязательств по ДРСМД со стороны США связано с тем, что страна хочет применить запрещенные ракеты против КНР в случае необходимости. По словам главы МИД РФ, Штаты стремятся обеспечить для себя свободу действий в применении подобного оружия, передает «Царьград».