30 января 2024

Участники «голой вечеринки» Ивлеевой вернутся на сцену весной

«Известия»: певица Лолита в феврале выступит в Чехове, Люберцах и Ступино
© Служба новостей «URA.RU»
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Народная премия Е1. Екатеринбург, концерт, музыка, сцена, барабанщик
Лолита возобновит выступления в феврале Фото:
новость из сюжета
Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку»

Участники скандальной «голой вечеринки», организованной блогером Анастасией Ивлеевой, возобновят концертную деятельность в ближайшие месяцы. Так, российская певица Лолита Милявская в феврале выступит в Чехове, Люберцах и Ступино.

«Звезды, попавшие в конце прошлого года на скандальную „голую вечеринку“ в Москве, постепенно возобновляют концертную деятельность. Лолита весной покатается по стране. В феврале ее ждут в Чехове, Люберцах и Ступино, а в конце марта — в Перми, Екатеринбурге, Челябинске, Кургане и Тюмени. В апреле планируются выступления в Томске, Красноярске и Иркутске», — ознакомились «Известия» с графиком артистки. Концертные площадки подтвердили журналистам издания что, расторгать договор с исполнительницей не планируется.

Еще один участник откровенной вечеринки, Дима Билан 14 и 15 февраля выступит в Crocus City Hall. Далее у артиста запланирован тур по городам страны — Набережные Челны, Ижевск, Пермь, Тюмень, Челябинск и Екатеринбург. Он продлится до 19 апреля.

Более всего последствия «голой вечеринки» отразились на короле российской эстрады Филиппе Киркорове. Его потери от отмены концертов насчитывают порядка 50 миллионов рублей, передают «Известия». Весной у артиста запланировано участие как минимум в трех концертах, но его менеджер информацию журналистам газеты не подтвердила.

В ночь на 21 декабря в Москве прошла вечеринка с откровенным дресс-кодом, где приняли участие десятки российских звезд. После того как фотографии с вечеринки попали в интернет, некоторые граждане ополчились против участников мероприятия, а их концерты стали отменять. Так, Лолита начала лишаться соответствующих контрактов. Десять концертов в рамках ее юбилейного тура были отменены.

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Участники скандальной «голой вечеринки», организованной блогером Анастасией Ивлеевой, возобновят концертную деятельность в ближайшие месяцы. Так, российская певица Лолита Милявская в феврале выступит в Чехове, Люберцах и Ступино. «Звезды, попавшие в конце прошлого года на скандальную „голую вечеринку“ в Москве, постепенно возобновляют концертную деятельность. Лолита весной покатается по стране. В феврале ее ждут в Чехове, Люберцах и Ступино, а в конце марта — в Перми, Екатеринбурге, Челябинске, Кургане и Тюмени. В апреле планируются выступления в Томске, Красноярске и Иркутске», — ознакомились «Известия» с графиком артистки. Концертные площадки подтвердили журналистам издания что, расторгать договор с исполнительницей не планируется. Еще один участник откровенной вечеринки, Дима Билан 14 и 15 февраля выступит в Crocus City Hall. Далее у артиста запланирован тур по городам страны — Набережные Челны, Ижевск, Пермь, Тюмень, Челябинск и Екатеринбург. Он продлится до 19 апреля. Более всего последствия «голой вечеринки» отразились на короле российской эстрады Филиппе Киркорове. Его потери от отмены концертов насчитывают порядка 50 миллионов рублей, передают «Известия». Весной у артиста запланировано участие как минимум в трех концертах, но его менеджер информацию журналистам газеты не подтвердила. В ночь на 21 декабря в Москве прошла вечеринка с откровенным дресс-кодом, где приняли участие десятки российских звезд. После того как фотографии с вечеринки попали в интернет, некоторые граждане ополчились против участников мероприятия, а их концерты стали отменять. Так, Лолита начала лишаться соответствующих контрактов. Десять концертов в рамках ее юбилейного тура были отменены.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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