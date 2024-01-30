Участники «голой вечеринки» Ивлеевой вернутся на сцену весной

«Известия»: певица Лолита в феврале выступит в Чехове, Люберцах и Ступино

31 января 2024 в 04:15 Размер текста - 17 +

Лолита возобновит выступления в феврале Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» Участники скандальной «голой вечеринки», организованной блогером Анастасией Ивлеевой, возобновят концертную деятельность в ближайшие месяцы. Так, российская певица Лолита Милявская в феврале выступит в Чехове, Люберцах и Ступино. «Звезды, попавшие в конце прошлого года на скандальную „голую вечеринку“ в Москве, постепенно возобновляют концертную деятельность. Лолита весной покатается по стране. В феврале ее ждут в Чехове, Люберцах и Ступино, а в конце марта — в Перми, Екатеринбурге, Челябинске, Кургане и Тюмени. В апреле планируются выступления в Томске, Красноярске и Иркутске», — ознакомились «Известия» с графиком артистки. Концертные площадки подтвердили журналистам издания что, расторгать договор с исполнительницей не планируется. Еще один участник откровенной вечеринки, Дима Билан 14 и 15 февраля выступит в Crocus City Hall. Далее у артиста запланирован тур по городам страны — Набережные Челны, Ижевск, Пермь, Тюмень, Челябинск и Екатеринбург. Он продлится до 19 апреля. Более всего последствия «голой вечеринки» отразились на короле российской эстрады Филиппе Киркорове. Его потери от отмены концертов насчитывают порядка 50 миллионов рублей, передают «Известия». Весной у артиста запланировано участие как минимум в трех концертах, но его менеджер информацию журналистам газеты не подтвердила. В ночь на 21 декабря в Москве прошла вечеринка с откровенным дресс-кодом, где приняли участие десятки российских звезд. После того как фотографии с вечеринки попали в интернет, некоторые граждане ополчились против участников мероприятия, а их концерты стали отменять. Так, Лолита начала лишаться соответствующих контрактов. Десять концертов в рамках ее юбилейного тура были отменены. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Участники скандальной «голой вечеринки», организованной блогером Анастасией Ивлеевой, возобновят концертную деятельность в ближайшие месяцы. Так, российская певица Лолита Милявская в феврале выступит в Чехове, Люберцах и Ступино. «Звезды, попавшие в конце прошлого года на скандальную „голую вечеринку“ в Москве, постепенно возобновляют концертную деятельность. Лолита весной покатается по стране. В феврале ее ждут в Чехове, Люберцах и Ступино, а в конце марта — в Перми, Екатеринбурге, Челябинске, Кургане и Тюмени. В апреле планируются выступления в Томске, Красноярске и Иркутске», — ознакомились «Известия» с графиком артистки. Концертные площадки подтвердили журналистам издания что, расторгать договор с исполнительницей не планируется. Еще один участник откровенной вечеринки, Дима Билан 14 и 15 февраля выступит в Crocus City Hall. Далее у артиста запланирован тур по городам страны — Набережные Челны, Ижевск, Пермь, Тюмень, Челябинск и Екатеринбург. Он продлится до 19 апреля. Более всего последствия «голой вечеринки» отразились на короле российской эстрады Филиппе Киркорове. Его потери от отмены концертов насчитывают порядка 50 миллионов рублей, передают «Известия». Весной у артиста запланировано участие как минимум в трех концертах, но его менеджер информацию журналистам газеты не подтвердила. В ночь на 21 декабря в Москве прошла вечеринка с откровенным дресс-кодом, где приняли участие десятки российских звезд. После того как фотографии с вечеринки попали в интернет, некоторые граждане ополчились против участников мероприятия, а их концерты стали отменять. Так, Лолита начала лишаться соответствующих контрактов. Десять концертов в рамках ее юбилейного тура были отменены.