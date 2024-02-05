В российских регионах рухнул спрос на льготную ипотеку

РБК: Петербург и Москва стали лидерами по падению спроса на льготную ипотеку

05 февраля 2024 в 10:51 Размер текста - 17 +

Квартиры в Москве и Петербурге стоят дороже, чем в других регионах России Фото: Илья Московец © URA.RU В трех российских регионах, среди которых Москва и Санкт-Петербург, рухнул спрос на льготную ипотеку. Это следует из статистики «Дом.РФ». «Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край вышли в лидеры среди регионов РФ по сокращению спроса на льготную ипотеку под 8%. За неполный январь количество заявок на льготную ипотеку в Москве упало больше чем на треть год к году, а в Петербурге — на 28,9%», — сообщает РБК, который проанализировал статистику «Дом.РФ». При этом спрос на ипотеку в других городах немного подрос. За январь число заявок выросло на 7%. До этого правительство России снизило лимит по сумме ипотеки для городов с дорогим жильем. Ранее ипотеку по льготной программе в Москве можно было взять за 12 миллионов рублей, сейчас только за шесть. Одновременно с этим был поднят размер первого взноса на 10% — до 30% для всех регионов. В Москве и Санкт-Петербурге квадратные метры стоят больше всего. Ранее глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что средний срок ипотеки вырос до 25 лет. Четыре года назад он находился на уровне 18 лет. При этом она отметила, что ЦБ выступает за сбалансированное ипотечное кредитование.

В трех российских регионах, среди которых Москва и Санкт-Петербург, рухнул спрос на льготную ипотеку. Это следует из статистики «Дом.РФ». «Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край вышли в лидеры среди регионов РФ по сокращению спроса на льготную ипотеку под 8%. За неполный январь количество заявок на льготную ипотеку в Москве упало больше чем на треть год к году, а в Петербурге — на 28,9%», — сообщает РБК, который проанализировал статистику «Дом.РФ». При этом спрос на ипотеку в других городах немного подрос. За январь число заявок выросло на 7%. До этого правительство России снизило лимит по сумме ипотеки для городов с дорогим жильем. Ранее ипотеку по льготной программе в Москве можно было взять за 12 миллионов рублей, сейчас только за шесть. Одновременно с этим был поднят размер первого взноса на 10% — до 30% для всех регионов. В Москве и Санкт-Петербурге квадратные метры стоят больше всего. Ранее глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что средний срок ипотеки вырос до 25 лет. Четыре года назад он находился на уровне 18 лет. При этом она отметила, что ЦБ выступает за сбалансированное ипотечное кредитование.