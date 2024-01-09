Российский банк ужесточил условия выдачи льготной ипотеки

ВТБ с 12 января будет выдавать льготную ипотеку только от аккредитованных банком застройщиков. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации. Такое решение было принято из-за ужесточения требований правительства к ипотечным госпрограммам.
«С 12 января клиенты смогут получить средства на покупку объектов только у аккредитованных банком застройщиков», — сообщил ВТБ в беседе с ТАСС. Там отметили, что решение было принято из-за ужесточения требований правительства к льготной ипотеке.
В пресс-службе сообщили, что новые правила действуют на приобретение квартир по всем льготным программам и не затрагивают кредиты на индивидуальное жилищное строительство. «Если застройщик не подходит под новые требования банка, заемщик сможет оформить кредит по базовым программам», — добавили в ВТБ.
Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила что льготная ипотека не станет экзотикой в 2024 году. По ее словам, ипотека востребована в РФ, поэтому она продолжит свое действие в 2024 году. Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что в РФ следует оставить семейную ипотеку. В пресс-службе Сбербанка заявили, что банк продолжит выдачу льготной ипотеки, но поменяет условия кредитования, передает «Национальная служба новостей».
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