Novinky: европейская страна резко увеличила импорт газа из России

Novinky: Чехия в январе закупила у России 62% от общего объема газа

07 февраля 2024 в 19:31 Размер текста - 17 +

Чехия, покупая газ у Москвы, улучшила платежный баланс РФ на 86,3 млн долларов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Чехия резко увеличила импорт газа из России к началу 2024 года. Так, в январе доля российского энергоресурса составила 62% от общего объема импорта. Об это сообщил оператор внутренних газопроводов страны NET4GAS. «Газ из России продолжает поступать в Чехию и даже сейчас составляет большую часть поставок. В январе импорт российского газа составил около 62% от общего объема импорта», — сообщил чешский новостной портал Novinky.cz , ссылаясь на данные чешского оператора. Авторы отмечают, что Чехия всячески старалась сократить импорт российского газа по сравнению с 2022 годом, и большую часть 2023 года ей удавалось это сделать. Однако экономист UniCredit Bank Иржи Пур отметил, что доля закупок газа из РФ стала резко расти уже в ноябре. «Шок вызывают данные за ноябрь и декабрь, когда доля российского газа в общем импорте резко выросла до 26% и 58%», — удивился он. Экономист сделал вывод, что Чехия таким образом улучшила платежный баланс России почти на 345,1 млн долларов в последнем квартале прошлого года и еще на 86,3 млн долларов только за январь 2024-го. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европа гипотетически может существовать без России. Однако это приведет страны континента к полной потере конкурентоспособности и предбанкротному состоянию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чехия резко увеличила импорт газа из России к началу 2024 года. Так, в январе доля российского энергоресурса составила 62% от общего объема импорта. Об это сообщил оператор внутренних газопроводов страны NET4GAS. «Газ из России продолжает поступать в Чехию и даже сейчас составляет большую часть поставок. В январе импорт российского газа составил около 62% от общего объема импорта», — сообщил чешский новостной портал Novinky.cz, ссылаясь на данные чешского оператора. Авторы отмечают, что Чехия всячески старалась сократить импорт российского газа по сравнению с 2022 годом, и большую часть 2023 года ей удавалось это сделать. Однако экономист UniCredit Bank Иржи Пур отметил, что доля закупок газа из РФ стала резко расти уже в ноябре. «Шок вызывают данные за ноябрь и декабрь, когда доля российского газа в общем импорте резко выросла до 26% и 58%», — удивился он. Экономист сделал вывод, что Чехия таким образом улучшила платежный баланс России почти на 345,1 млн долларов в последнем квартале прошлого года и еще на 86,3 млн долларов только за январь 2024-го. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европа гипотетически может существовать без России. Однако это приведет страны континента к полной потере конкурентоспособности и предбанкротному состоянию.