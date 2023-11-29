Песков: отказ от сотрудничества с Россией влечет серьезные последствия с ЕС

29 ноября 2023 в 14:49 Размер текста - 17 +

Отказ от сотрудничества с РФ влечет за собой серьезные последствия для стран ЕС, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Гипотетически Европа может существовать без России, однако у этого есть очень серьезные последствия. Об этом в ходе конференц-колла заявил, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Гипотетически рассуждая, Европа может без России, но тогда Европа теряет свою конкурентоспособность. Потому что тогда ей приходится те же товары, будь то энергоресурсы или еще что-то, покупать в других местах, но втридорога», — заявил Дмитрий Песков. Он также добавил, что при отказе от сотрудничества с РФ в предбанкротное состояние попадает европейская промышленность, что влечет очень серьезные последствия для стран ЕС. Песков отметил, что российские товары по-прежнему пользуются популярностью и покупаются, в том числе в европейских странах. Ранее появилась информация о том, что чешский министр промышленности и торговли Йозеф Сикела подтвердил, что Чехия просит исключить российскую сталь из списка санкций ЕС до 2028 года. Также страны ЕС скупили половину российского сжиженного газа, несмотря на санкционный режим и их политику на отказ от всего русского.

Гипотетически Европа может существовать без России, однако у этого есть очень серьезные последствия. Об этом в ходе конференц-колла заявил, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Гипотетически рассуждая, Европа может без России, но тогда Европа теряет свою конкурентоспособность. Потому что тогда ей приходится те же товары, будь то энергоресурсы или еще что-то, покупать в других местах, но втридорога», — заявил Дмитрий Песков. Он также добавил, что при отказе от сотрудничества с РФ в предбанкротное состояние попадает европейская промышленность, что влечет очень серьезные последствия для стран ЕС. Песков отметил, что российские товары по-прежнему пользуются популярностью и покупаются, в том числе в европейских странах. Ранее появилась информация о том, что чешский министр промышленности и торговли Йозеф Сикела подтвердил, что Чехия просит исключить российскую сталь из списка санкций ЕС до 2028 года. Также страны ЕС скупили половину российского сжиженного газа, несмотря на санкционный режим и их политику на отказ от всего русского.