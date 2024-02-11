На трассе Пермь — Екатеринбург с 222 по 293 километр появился гололед. Автоинспекторы призывают водителей быть бдительнее, сообщили в ГИБДД Свердловской области.
«На трассе Пермь — Екатеринбург с 222 по 293 километр Нижнесергинского района сотрудники Госавтоинспекции фиксируют наличие гололеда. В ближайшее время ожидается работа дорожных служб по обработке данного участка противогололедными материалами», — говорится в telegram-канале ведомства.
В ГИБДД призвали водителей выбрать безопасную скорость движения на участке и быть готовыми не только остановиться на проезжей части, но и развернуться в обратную сторону. Автоинспекторы уточнили, что на трассах с разрешенной скоростью в 110 км/ч при неблагоприятных дорожных условиях необходимо двигаться медленнее.
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