Свердловских водителей предупредили о гололеде на трассе. Фото

11 февраля 2024 в 10:48 Размер текста - 17 +

Автоинспекторы призвали водителей снизить скорость на опасном участке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На трассе Пермь — Екатеринбург с 222 по 293 километр появился гололед. Автоинспекторы призывают водителей быть бдительнее, сообщили в ГИБДД Свердловской области. «На трассе Пермь — Екатеринбург с 222 по 293 километр Нижнесергинского района сотрудники Госавтоинспекции фиксируют наличие гололеда. В ближайшее время ожидается работа дорожных служб по обработке данного участка противогололедными материалами», — говорится в telegram-канале ведомства. В ГИБДД призвали водителей выбрать безопасную скорость движения на участке и быть готовыми не только остановиться на проезжей части, но и развернуться в обратную сторону. Автоинспекторы уточнили, что на трассах с разрешенной скоростью в 110 км/ч при неблагоприятных дорожных условиях необходимо двигаться медленнее. Фото: telegram-канал ГИБДД Свердловской области (https://t.me/gibdd_66/5557)

На трассе Пермь — Екатеринбург с 222 по 293 километр появился гололед. Автоинспекторы призывают водителей быть бдительнее, сообщили в ГИБДД Свердловской области. «На трассе Пермь — Екатеринбург с 222 по 293 километр Нижнесергинского района сотрудники Госавтоинспекции фиксируют наличие гололеда. В ближайшее время ожидается работа дорожных служб по обработке данного участка противогололедными материалами», — говорится в telegram-канале ведомства. В ГИБДД призвали водителей выбрать безопасную скорость движения на участке и быть готовыми не только остановиться на проезжей части, но и развернуться в обратную сторону. Автоинспекторы уточнили, что на трассах с разрешенной скоростью в 110 км/ч при неблагоприятных дорожных условиях необходимо двигаться медленнее.