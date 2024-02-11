Свердловских водителей предупредили о гололеде на трассе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гололёд. Курган , сосульки, скользкая дорога, гололед, лед
Автоинспекторы призвали водителей снизить скорость на опасном участке Фото:

На трассе Пермь — Екатеринбург с 222 по 293 километр появился гололед. Автоинспекторы призывают водителей быть бдительнее, сообщили в ГИБДД Свердловской области.

«На трассе Пермь — Екатеринбург с 222 по 293 километр Нижнесергинского района сотрудники Госавтоинспекции фиксируют наличие гололеда. В ближайшее время ожидается работа дорожных служб по обработке данного участка противогололедными материалами», — говорится в telegram-канале ведомства.

В ГИБДД призвали водителей выбрать безопасную скорость движения на участке и быть готовыми не только остановиться на проезжей части, но и развернуться в обратную сторону. Автоинспекторы уточнили, что на трассах с разрешенной скоростью в 110 км/ч при неблагоприятных дорожных условиях необходимо двигаться медленнее.

Фото:

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На трассе Пермь — Екатеринбург с 222 по 293 километр появился гололед. Автоинспекторы призывают водителей быть бдительнее, сообщили в ГИБДД Свердловской области. «На трассе Пермь — Екатеринбург с 222 по 293 километр Нижнесергинского района сотрудники Госавтоинспекции фиксируют наличие гололеда. В ближайшее время ожидается работа дорожных служб по обработке данного участка противогололедными материалами», — говорится в telegram-канале ведомства. В ГИБДД призвали водителей выбрать безопасную скорость движения на участке и быть готовыми не только остановиться на проезжей части, но и развернуться в обратную сторону. Автоинспекторы уточнили, что на трассах с разрешенной скоростью в 110 км/ч при неблагоприятных дорожных условиях необходимо двигаться медленнее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...