На Западе придумали, как обойти запреты Зеленского и начать переговоры РФ и Украины

Foreign Affairs: Киев может смягчить запреты Зеленского и начать переговоры с РФ
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Зеленский и компания. stock, зеленский владимир,  stock
Эксперты предлагают найти лазейку, позволяющую обойти запрет Зеленского на переговоры Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Эксперты по международным отношениям Сэмюэл Чарап и Джереми Шапиро предложили способ обойти указ президента Украины Владимира Зеленского о запрете переговоров с Россией и начать подготовку к мирному урегулированию конфликта. Их статья опубликована в журнале Foreign Affairs.

Авторы предлагают смягчить указ Зеленского, чтобы проведение переговоров с Россией стало законным на Украине. «Киев мог бы уточнить, что указ распространяется только на президента России [Владимира Путина], а не на других представителей российского правительства», — пишут Чарап и Шапиро.

По мнению экспертов, начинать переговоры еще рано, но важно дать сигналы о готовности к диалогу. Изменение риторики западных официальных лиц и назначение спецпредставителей по конфликтной дипломатии могли бы стать такими сигналами для России о готовности США и Европы к участию в возможных переговорах.

Это заявление следует за рядом международных обсуждений относительно конфликта на Украине и возможных путей его разрешения, включая санкции и дипломатические усилия. Путин неоднократно заявлял о готовности к мирному урегулированию конфликта на Украине. И однажды, по его словам, они были практически успешно завершены. Зеленский заявляет, что хочет закончить конфликт с Россией. Однако в октябре 2022 года он принял закон, запрещающий переговоры с действующими властями РФ, который действует до сих пор.

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Эксперты по международным отношениям Сэмюэл Чарап и Джереми Шапиро предложили способ обойти указ президента Украины Владимира Зеленского о запрете переговоров с Россией и начать подготовку к мирному урегулированию конфликта. Их статья опубликована в журнале Foreign Affairs. Авторы предлагают смягчить указ Зеленского, чтобы проведение переговоров с Россией стало законным на Украине. «Киев мог бы уточнить, что указ распространяется только на президента России [Владимира Путина], а не на других представителей российского правительства», — пишут Чарап и Шапиро. По мнению экспертов, начинать переговоры еще рано, но важно дать сигналы о готовности к диалогу. Изменение риторики западных официальных лиц и назначение спецпредставителей по конфликтной дипломатии могли бы стать такими сигналами для России о готовности США и Европы к участию в возможных переговорах. Это заявление следует за рядом международных обсуждений относительно конфликта на Украине и возможных путей его разрешения, включая санкции и дипломатические усилия. Путин неоднократно заявлял о готовности к мирному урегулированию конфликта на Украине. И однажды, по его словам, они были практически успешно завершены. Зеленский заявляет, что хочет закончить конфликт с Россией. Однако в октябре 2022 года он принял закон, запрещающий переговоры с действующими властями РФ, который действует до сих пор.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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