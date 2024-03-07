Освобожденный после просьбы Путину ученый рассказал, как его обвинили в жестоких убийствах

Ученый Цветков заявил, что следствие давило на него написать явку с повинной
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Цветков. Stock, stock, александр цветков
Александр Цветков провел в СИЗО около 10 месяцев из-за убийств, которые он не совершал Фото:

Ученый-гидролог Александр Цветков заявил, что его уговаривали дать признательные показания о жестоких убийствах, которые он не совершал. После почти года ареста он был отпущен из СИЗО по просьбе Совета по правам человека (СПЧ) к президенту России Владимиру Путину.

«В участке мне предложили признаться, что я и есть тот самый человек, который бомжевал и убивал людей в 2002 году. Я сказал, что это все какая-то чушь совершенно. Я ученый, всю жизнь работал в институте и бомжевать мне было некогда», — заявил Александр Цветков в разговоре с газетой «Известия».

Он рассказал о моменте, когда возвращался из научной экспедиции в Москву. По прилете ему сообщили о нахождении в розыске. Ученый первое время думал, что произошла какая-то ошибка.

Цветкова задержали в феврале 2023 года. Система распознавания лиц, которая стояла в Домодедово, нашла 55% сходство личности ученого с разыскиваемым убийцей, которого пытались найти с 2002 года. Однако этих оснований хватило для ареста.

При этом у ученого было алиби: в дни убийств трех женщин и мужчины он находился в сотнях километров от места преступления. Это подтверждалось фотографиями и документами с экспедиции, передает МК.RU.

В СИЗО Цветкова стал уговаривать еще один обвиняемый в убийствах Андрей Алешин. Он хотел сократить срок, давя на ученого, в котором он видел своего подельника. Алешин уговаривал написать явку с повинной. Цветков был настолько деморализован, что сделал то, что от него просили. Также на это повлияли и угрозы со стороны сокамерников, рассказывает ученый. Однако позже он отказался от самооговора.

За девять месяцев ареста здоровье Цветкова сильно ухудшилось. В какой-то момент он лежал в больнице с подозрением на инфаркт. Летом 2023 года его супруга стала сотрудничать со СМИ и добиваться пересмотра дела.

История дошла до Путина. Член СПЧ Ева Меркачева обратилась к президенту с просьбой снять обвинения в декабре 2023 года. ГСУ СКР по Москве сняло с Александра Цветкова все обвинения ввиду его непричастности к инкриминируемым преступлениям в конце февраля 2024.

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Ученый-гидролог Александр Цветков заявил, что его уговаривали дать признательные показания о жестоких убийствах, которые он не совершал. После почти года ареста он был отпущен из СИЗО по просьбе Совета по правам человека (СПЧ) к президенту России Владимиру Путину. «В участке мне предложили признаться, что я и есть тот самый человек, который бомжевал и убивал людей в 2002 году. Я сказал, что это все какая-то чушь совершенно. Я ученый, всю жизнь работал в институте и бомжевать мне было некогда», — заявил Александр Цветков в разговоре с газетой «Известия». Он рассказал о моменте, когда возвращался из научной экспедиции в Москву. По прилете ему сообщили о нахождении в розыске. Ученый первое время думал, что произошла какая-то ошибка. Цветкова задержали в феврале 2023 года. Система распознавания лиц, которая стояла в Домодедово, нашла 55% сходство личности ученого с разыскиваемым убийцей, которого пытались найти с 2002 года. Однако этих оснований хватило для ареста. При этом у ученого было алиби: в дни убийств трех женщин и мужчины он находился в сотнях километров от места преступления. Это подтверждалось фотографиями и документами с экспедиции, передает МК.RU. В СИЗО Цветкова стал уговаривать еще один обвиняемый в убийствах Андрей Алешин. Он хотел сократить срок, давя на ученого, в котором он видел своего подельника. Алешин уговаривал написать явку с повинной. Цветков был настолько деморализован, что сделал то, что от него просили. Также на это повлияли и угрозы со стороны сокамерников, рассказывает ученый. Однако позже он отказался от самооговора. За девять месяцев ареста здоровье Цветкова сильно ухудшилось. В какой-то момент он лежал в больнице с подозрением на инфаркт. Летом 2023 года его супруга стала сотрудничать со СМИ и добиваться пересмотра дела. История дошла до Путина. Член СПЧ Ева Меркачева обратилась к президенту с просьбой снять обвинения в декабре 2023 года. ГСУ СКР по Москве сняло с Александра Цветкова все обвинения ввиду его непричастности к инкриминируемым преступлениям в конце февраля 2024.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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