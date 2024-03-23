Сотни людей пришли проститься с телекомментатором Василием Уткиным в Москве. Фоторепортаж

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Прощание с Василием Уткиным. Москва
Уткина похоронят на Никольско-Трубецком муниципальном кладбище Фото:

В Москве проходит церемония прощания с телевизионным комментатором Василием Уткиным. На нее уже пришли несколько сотен человек. Уткина похоронят 23 марта на Никольско-Трубецком муниципальном кладбище в Балашихе. URA.RU в своем фоторепортаже рассказывает о том, как проходит церемония.

Церемония прощания с Уткиным проходит в ритуальном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) в Москве. Простится с Уткиным пришли многие российские знаменитости, коллеги, друзья, родственники и другие. Среди них: российский историк и журналист Алексей Венедиктов (признан иноагентом в России), актер и телеведущий Камиль Ларин. Уткин умер 19 марта.

Прощание с Василием Уткиным. Москва
Алексей Венедиктов (признан иноагентом в России) пришел проститься со спортивным комментатором Василием Уткиным в Москве
Фото:
Прощание с Василием Уткиным. Москва
Актер Камиль Ларин на церемонии прощания с Уткиным. В 2007 году Уткин снялся в одной из ролей в фильме «День выборов», где сыграл также Ларин
Фото:
Прощание с Василием Уткиным. Москва
С Уткиным пришли проститься сотни людей
Фото:
Прощание с Василием Уткиным. Москва
На церемонии прощания с Василием Уткиным
Фото:
Прощание с Василием Уткиным. Москва
Уткин был активным журналистом, который писал для «Коммерсанта», «Газеты.ру», «Газеты», «Советского спорта», журнала «PROспорт» и других изданий. На церемонии прощания с комментатором
Фото:
Прощание с Василием Уткиным. Москва
Сестра Василия Уткина на церемонии прощания
Фото:

Уткин был экстренно госпитализирован 19 марта. Спасти его не удалось. По предварительным данным, причиной его смерти стала закупорка артерий в легких. URA.RU рассказывало, что произошло с Уткиным и чем он запомнился.

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В Москве проходит церемония прощания с телевизионным комментатором Василием Уткиным. На нее уже пришли несколько сотен человек. Уткина похоронят 23 марта на Никольско-Трубецком муниципальном кладбище в Балашихе. URA.RU в своем фоторепортаже рассказывает о том, как проходит церемония. Церемония прощания с Уткиным проходит в ритуальном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) в Москве. Простится с Уткиным пришли многие российские знаменитости, коллеги, друзья, родственники и другие. Среди них: российский историк и журналист Алексей Венедиктов (признан иноагентом в России), актер и телеведущий Камиль Ларин. Уткин умер 19 марта. Уткин был экстренно госпитализирован 19 марта. Спасти его не удалось. По предварительным данным, причиной его смерти стала закупорка артерий в легких. URA.RU рассказывало, что произошло с Уткиным и чем он запомнился.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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