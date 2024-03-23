В Москве проходит церемония прощания с телевизионным комментатором Василием Уткиным. На нее уже пришли несколько сотен человек. Уткина похоронят 23 марта на Никольско-Трубецком муниципальном кладбище в Балашихе. URA.RU в своем фоторепортаже рассказывает о том, как проходит церемония.
Церемония прощания с Уткиным проходит в ритуальном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) в Москве. Простится с Уткиным пришли многие российские знаменитости, коллеги, друзья, родственники и другие. Среди них: российский историк и журналист Алексей Венедиктов (признан иноагентом в России), актер и телеведущий Камиль Ларин. Уткин умер 19 марта.
Алексей Венедиктов (признан иноагентом в России) пришел проститься со спортивным комментатором Василием Уткиным в Москве
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В Москве проходит церемония прощания с телевизионным комментатором Василием Уткиным. На нее уже пришли несколько сотен человек. Уткина похоронят 23 марта на Никольско-Трубецком муниципальном кладбище в Балашихе. URA.RU в своем фоторепортаже рассказывает о том, как проходит церемония. Церемония прощания с Уткиным проходит в ритуальном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) в Москве. Простится с Уткиным пришли многие российские знаменитости, коллеги, друзья, родственники и другие. Среди них: российский историк и журналист Алексей Венедиктов (признан иноагентом в России), актер и телеведущий Камиль Ларин. Уткин умер 19 марта. Уткин был экстренно госпитализирован 19 марта. Спасти его не удалось. По предварительным данным, причиной его смерти стала закупорка артерий в легких. URA.RU рассказывало, что произошло с Уткиным и чем он запомнился.