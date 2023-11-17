Госдума обяжет принимать участников СВО на работу в первую очередь

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Участники СВО получили приоритетное право на трудоустройство Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Приоритетное право на трудоустройство получат участники спецоперации и их близкие родственники. Об этом говорится в тексте закона, который был принят Госдумой РФ во втором чтении.

«Право на приоритетное трудоустройство имеют участники СВО и их родственники», — сообщается на официальном сайте Госдумы. Отмечается, что изменения предложены группой депутатов и сенаторов, включая спикера парламента Вячеслава Володина и главу Совета Федерации Валентину Матвиенко. Новый закон определит цели государственной политики в сфере занятости и принципы ее правового регулирования.

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Приоритетное право на трудоустройство получат участники спецоперации и их близкие родственники. Об этом говорится в тексте закона, который был принят Госдумой РФ во втором чтении. «Право на приоритетное трудоустройство имеют участники СВО и их родственники», — сообщается на официальном сайте Госдумы. Отмечается, что изменения предложены группой депутатов и сенаторов, включая спикера парламента Вячеслава Володина и главу Совета Федерации Валентину Матвиенко. Новый закон определит цели государственной политики в сфере занятости и принципы ее правового регулирования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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