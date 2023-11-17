Госдума обяжет принимать участников СВО на работу в первую очередь

17 ноября 2023 в 17:04 Размер текста - 17 +

Участники СВО получили приоритетное право на трудоустройство Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Приоритетное право на трудоустройство получат участники спецоперации и их близкие родственники. Об этом говорится в тексте закона, который был принят Госдумой РФ во втором чтении. «Право на приоритетное трудоустройство имеют участники СВО и их родственники», — сообщается на официальном сайте Госдумы. Отмечается, что изменения предложены группой депутатов и сенаторов, включая спикера парламента Вячеслава Володина и главу Совета Федерации Валентину Матвиенко. Новый закон определит цели государственной политики в сфере занятости и принципы ее правового регулирования.

Приоритетное право на трудоустройство получат участники спецоперации и их близкие родственники. Об этом говорится в тексте закона, который был принят Госдумой РФ во втором чтении. «Право на приоритетное трудоустройство имеют участники СВО и их родственники», — сообщается на официальном сайте Госдумы. Отмечается, что изменения предложены группой депутатов и сенаторов, включая спикера парламента Вячеслава Володина и главу Совета Федерации Валентину Матвиенко. Новый закон определит цели государственной политики в сфере занятости и принципы ее правового регулирования.