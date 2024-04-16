США отказались помогать Израилю в случае удара по Ирану

Администрация Байдена заявила, что США не будут принимать участие в наступлении Израиля против Ирана Фото: Министерство обороны Израиля

новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем

США уведомили Израиль о том, что не будут наносить удар по Ирану в случае, если это сделает израильская сторона. Об этом сообщает телекомпания АВС.

«США не будут участвовать в наступательных военных операциях против Ирана, опасаясь более масштабного конфликта на Ближнем Востоке», — передает телекомпания слова источника. Другие источники отметили, что это послание было передано израильским высшим должностным лицам.

АВС отмечает, что Израиль был одним из самых близких союзников США, на протяжении нескольких десятков лет получавших от Штатов больше военной помощи, чем любая другая страна. Однако после нескольких месяцев действий Израиля в секторе Газа администрация президента США Джо Байдена дала понять, что Вашингтон не примет участия в наступательных действия против иранской стороны.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что Штаты не будут принимать участие в разработке ответных мер Израиля по воздушному нападению на Иран. Он отметил, что война с иранской стороной не входит в планы Белого дома.

Politico отмечало, что Байден не выступил с телеобращением после атак Израиля на Иран, чтобы не вызвать эскалацию конфликта. Кроме того, это могло обращение спровоцировать Тегеран, передает телеканал 360.