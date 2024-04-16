Стало известно, кто скончался от ракетного удара вместо Буданова*

Младший сержант Петриченко оказался погибшим на Украине «важным чином» ВСУ

16 апреля 2024 в 20:43 Размер текста - 17 +

Младший сержант ВСУ Павел Петриченко погиб в ДНР Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Трагически погибшим военнослужащим Украины, чья гибель вызвала слухи о возможной ликвидации начальника ГУР ВСУ Кирилла Буданова, оказался младший сержант по имени Павел Петриченко. Об этом стало известно из украинских источников. Новость по теме Появились слухи о ликвидации Буданова* на фронте: сколько раз глава ГУР был близок к смерти «Погибшим на Украине „важным чином“ ВСУ оказался младший сержант Петриченко», — сообщает издание «Аргументы и факты». Там добавили, что Петриченко погиб не в Чугуеве, а в Донецкой Народной Республике (ДНР). Он был известен как активист, но, согласно данным издания, не пользовался высокой известностью на Украине. По одной из версий, он попал под обстрел, а по другой — был убит снайпером. Ранее сообщалось, что военный объект возле Чугуева в Харьковской области атаковали, возможно, убив высокопоставленных представителей украинской армии, включая главу ГУР Украины Кирилла Буданова или главкома ВСУ Александра Сырского. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Трагически погибшим военнослужащим Украины, чья гибель вызвала слухи о возможной ликвидации начальника ГУР ВСУ Кирилла Буданова, оказался младший сержант по имени Павел Петриченко. Об этом стало известно из украинских источников. «Погибшим на Украине „важным чином“ ВСУ оказался младший сержант Петриченко», — сообщает издание «Аргументы и факты». Там добавили, что Петриченко погиб не в Чугуеве, а в Донецкой Народной Республике (ДНР). Он был известен как активист, но, согласно данным издания, не пользовался высокой известностью на Украине. По одной из версий, он попал под обстрел, а по другой — был убит снайпером. Ранее сообщалось, что военный объект возле Чугуева в Харьковской области атаковали, возможно, убив высокопоставленных представителей украинской армии, включая главу ГУР Украины Кирилла Буданова или главкома ВСУ Александра Сырского.