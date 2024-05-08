Песков прокомментировал «покушение» на Зеленского: главные заявления

Песков советует не доверять информации СБУ по поводу «покушения» на Зеленского

08 мая 2024 в 14:40 Размер текста - 17 +

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле заявили, что информацию о «покушении на убийство» на президента Украины Владимира Зеленского нельзя рассматривать как правдивую. Также в Москве планируется встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Эти и другие заявления пресс-секретаря Дмитрий Пескова — в материале URA.RU. О встрече Путина и Пашиняна В завершении рабочего дня у президента Путина запланирована отдельная двухсторонняя встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Песков назвал встречу нужной и ожидаемой для двух глав государств. О «покушении» на Зеленского «Никак не могу прокомментировать. Вряд ли можно воспринимать как правдивую информацию, которая идет от СБУ. Поэтому ничего не могу сказать», — отреагировал Песков на сообщения о том, что на президента Украины Владимира Зеленского якобы готовилось покушение. О новой провокации Пресс-секретарь президента назвал «вызывающей провокацией» петицию, опубликованную на сайте главы Украины с просьбой о введении иностранных войск. «Киевский режим непредсказуем. Мы неоднократно говорили, что непосредственное вмешательство на земле в конфликт со стороны военных стран НАТО потенциально несет огромную опасность. Мы считаем это чрезвычайно вызывающей провокацией, не менее. И, конечно, внимательно наблюдаем за этим», — подчеркнул Песков. Об интеграции в рамках ЕАЭС Песков назвал интеграцию в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) полезной и успешной для всех стран-участниц. «Могу только констатировать, что в целом, сам по себе интеграционный процесс весьма успешен. Он обеспечивает опережающее развитие стран-участниц, и они это знают. В темпах роста ВВП доля этого интеграционного процесса весьма заметна. В интересах всех стран-участниц развивать ЕАЭС», — подчеркнул представитель Кремля. Об отношениях Путина и Рошаля По словам Дмитрия Пескова, президент Владимир Путин ценит точку зрения главы НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в вопросах медицины. Представитель Кремля добавил, что у Путина и Рошаля давние дружеские отношения. «У Рошаля много точек зрения по разным аспектам, они всегда ими обмениваются. Подробнее не могу рассказать, они встречались вдвоем», — пояснил Песков. О рестайлинговом автомобиле Aurus Журналисты спросили у пресс-секретаря о том, понравился ли президенту обновленный автомобиль Aurus, на котором глава государства проехался до Большого кремлевского дворца. Песков пообещал узнать об этом у Путина лично. О гибели иностранного журналиста Кремль, по словам Пескова, не располагает подробностями о гибели журналиста AFP Армана Сольдена в районе Артемовска год назад. Кроме того, представитель Кремля пояснил, что Москва не может проводить расследование по поводу гибели журналиста, поскольку он освещал украинскую сторону и Россия не имеет деталей его рабочей деятельности. О ракетах и КНДР Дмитрий Песков не стал говорить о том, используют ли российские военные ракеты, произведенные в Северной Корее. В том числе речь и об исследовании обломков такой ракеты, якобы выпущенной российскими войсками. «Я это не могу комментировать, потому что это касается военного аспекта», — резюмировал он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кремле заявили, что информацию о «покушении на убийство» на президента Украины Владимира Зеленского нельзя рассматривать как правдивую. Также в Москве планируется встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Эти и другие заявления пресс-секретаря Дмитрий Пескова — в материале URA.RU. В завершении рабочего дня у президента Путина запланирована отдельная двухсторонняя встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Песков назвал встречу нужной и ожидаемой для двух глав государств. «Никак не могу прокомментировать. Вряд ли можно воспринимать как правдивую информацию, которая идет от СБУ. Поэтому ничего не могу сказать», — отреагировал Песков на сообщения о том, что на президента Украины Владимира Зеленского якобы готовилось покушение. Пресс-секретарь президента назвал «вызывающей провокацией» петицию, опубликованную на сайте главы Украины с просьбой о введении иностранных войск. «Киевский режим непредсказуем. Мы неоднократно говорили, что непосредственное вмешательство на земле в конфликт со стороны военных стран НАТО потенциально несет огромную опасность. Мы считаем это чрезвычайно вызывающей провокацией, не менее. И, конечно, внимательно наблюдаем за этим», — подчеркнул Песков. Песков назвал интеграцию в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) полезной и успешной для всех стран-участниц. «Могу только констатировать, что в целом, сам по себе интеграционный процесс весьма успешен. Он обеспечивает опережающее развитие стран-участниц, и они это знают. В темпах роста ВВП доля этого интеграционного процесса весьма заметна. В интересах всех стран-участниц развивать ЕАЭС», — подчеркнул представитель Кремля. По словам Дмитрия Пескова, президент Владимир Путин ценит точку зрения главы НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в вопросах медицины. Представитель Кремля добавил, что у Путина и Рошаля давние дружеские отношения. «У Рошаля много точек зрения по разным аспектам, они всегда ими обмениваются. Подробнее не могу рассказать, они встречались вдвоем», — пояснил Песков. Журналисты спросили у пресс-секретаря о том, понравился ли президенту обновленный автомобиль Aurus, на котором глава государства проехался до Большого кремлевского дворца. Песков пообещал узнать об этом у Путина лично. Кремль, по словам Пескова, не располагает подробностями о гибели журналиста AFP Армана Сольдена в районе Артемовска год назад. Кроме того, представитель Кремля пояснил, что Москва не может проводить расследование по поводу гибели журналиста, поскольку он освещал украинскую сторону и Россия не имеет деталей его рабочей деятельности. Дмитрий Песков не стал говорить о том, используют ли российские военные ракеты, произведенные в Северной Корее. В том числе речь и об исследовании обломков такой ракеты, якобы выпущенной российскими войсками. «Я это не могу комментировать, потому что это касается военного аспекта», — резюмировал он.