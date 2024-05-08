Песков раскрыл подробности отношений Путина и Рошаля

Президент России Владимир Путин ценит точку зрения главы НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в вопросах медицины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«У них давние дружеские отношения. Путин ценит точку зрения Рошаля, главным образом в профессиональной области. У Рошаля много точек зрения по разным аспектам, они всегда ими обмениваются. Подробнее не могу рассказать, они встречались вдвоем», — заявил Песков. Он также отметил, что Путин поздравил не так давно Рошаля с днем рождения. Об этом пресс-секретарь президента сообщил журналистам во время конференц колла.
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