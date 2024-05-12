Трамп: США не переживут еще одного срока Байдена

Кандидат в президенты США на предстоящих выборах Дональд Трамп заявил, что его страна не переживет еще один срок правления текущего лидера Джо Байдена. Об этом он заявил перед своими сторонниками в городе Уайлдвуд штат Нью-Джерси.
«США не переживут еще четырех лет президентства Байдена. Его политика может привести страну к большим проблемам», — подчеркнул Дональд Трамп в ходе предвыборного митинга. Его трансляцию проводит Sunday Times на своем youtube-канале. Высказываясь о своем политическом оппоненте Трамп подчеркнул, что тот является некомпетентным и коррумпированным. Также он уточнил, что политика Байдена может привести к третьей мировой войне.
В США президентские выборы запланированы на сентябрь этого года. Основными кандидатами на пост главы государства являются Трамп (республиканцы) и Байден (демократы). При этом в настоящий момент суд в Нью-Йорке рассматривает дело, в рамках которого Трампа обвинили по 34 уголовным статьям.
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Кандидат в президенты США на предстоящих выборах Дональд Трамп заявил, что его страна не переживет еще один срок правления текущего лидера Джо Байдена. Об этом он заявил перед своими сторонниками в городе Уайлдвуд штат Нью-Джерси. «США не переживут еще четырех лет президентства Байдена. Его политика может привести страну к большим проблемам», — подчеркнул Дональд Трамп в ходе предвыборного митинга. Его трансляцию проводит Sunday Times на своем youtube-канале. Высказываясь о своем политическом оппоненте Трамп подчеркнул, что тот является некомпетентным и коррумпированным. Также он уточнил, что политика Байдена может привести к третьей мировой войне. В США президентские выборы запланированы на сентябрь этого года. Основными кандидатами на пост главы государства являются Трамп (республиканцы) и Байден (демократы). При этом в настоящий момент суд в Нью-Йорке рассматривает дело, в рамках которого Трампа обвинили по 34 уголовным статьям.