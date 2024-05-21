Путин анонсировал рост числа участников СВО среди руководителей

21 мая 2024 в 22:54 Размер текста - 17 +

Владимир Путин сообщил, что число людей, включенных в кадровую программу «Время героев», будет расти Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин сообщил, что количество людей, вовлеченных в кадровую программу для участников СВО «Время героев», будет постепенно расширяться. Об этом он рассказал во время встречи с главой Калмыкии Бату Хасиковым. «Выборка здесь не может быть массовой. Но это только первый шаг. Потом будем увеличивать количество людей, которые будут попадать в эту совместную работу», — сообщил Путин. Трансляция встречи шла на телеканале «Россия-24». Хасиков отметил значимость слов Путина об «эре новой элиты», произнесенных во время послания Федеральному собранию. Он привел пример ветерана боевых действий Чимида Джангаева, который успешно занимает несколько руководящих должностей в Калмыкии. Хасиков выразил уверенность, что такие лидеры, как Джангаев, идеально подходят для продвижения по службе благодаря своей преданности, ответственности и компетентности. Программа «Время героев» была создана по указу президента РФ Владимира Путина. Она включила в свои ряды тысячи участников. Среди них — ветераны боевых действий и военнослужащие, активно задействованные в зоне СВО. Цель проекта — подготовить высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов спецоперации на Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин сообщил, что количество людей, вовлеченных в кадровую программу для участников СВО «Время героев», будет постепенно расширяться. Об этом он рассказал во время встречи с главой Калмыкии Бату Хасиковым. «Выборка здесь не может быть массовой. Но это только первый шаг. Потом будем увеличивать количество людей, которые будут попадать в эту совместную работу», — сообщил Путин. Трансляция встречи шла на телеканале «Россия-24». Хасиков отметил значимость слов Путина об «эре новой элиты», произнесенных во время послания Федеральному собранию. Он привел пример ветерана боевых действий Чимида Джангаева, который успешно занимает несколько руководящих должностей в Калмыкии. Хасиков выразил уверенность, что такие лидеры, как Джангаев, идеально подходят для продвижения по службе благодаря своей преданности, ответственности и компетентности. Программа «Время героев» была создана по указу президента РФ Владимира Путина. Она включила в свои ряды тысячи участников. Среди них — ветераны боевых действий и военнослужащие, активно задействованные в зоне СВО. Цель проекта — подготовить высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов спецоперации на Украине.