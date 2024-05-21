Путин анонсировал рост числа участников СВО среди руководителей

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Владимир Путин на форуме АСИ. Москва, путин владимир, топ
Владимир Путин сообщил, что число людей, включенных в кадровую программу «Время героев», будет расти Фото:

Президент России Владимир Путин сообщил, что количество людей, вовлеченных в кадровую программу для участников СВО «Время героев», будет постепенно расширяться. Об этом он рассказал во время встречи с главой Калмыкии Бату Хасиковым.

«Выборка здесь не может быть массовой. Но это только первый шаг. Потом будем увеличивать количество людей, которые будут попадать в эту совместную работу», — сообщил Путин. Трансляция встречи шла на телеканале «Россия-24».

Хасиков отметил значимость слов Путина об «эре новой элиты», произнесенных во время послания Федеральному собранию. Он привел пример ветерана боевых действий Чимида Джангаева, который успешно занимает несколько руководящих должностей в Калмыкии. Хасиков выразил уверенность, что такие лидеры, как Джангаев, идеально подходят для продвижения по службе благодаря своей преданности, ответственности и компетентности.

Программа «Время героев» была создана по указу президента РФ Владимира Путина. Она включила в свои ряды тысячи участников. Среди них — ветераны боевых действий и военнослужащие, активно задействованные в зоне СВО. Цель проекта — подготовить высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов спецоперации на Украине.

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Президент России Владимир Путин сообщил, что количество людей, вовлеченных в кадровую программу для участников СВО «Время героев», будет постепенно расширяться. Об этом он рассказал во время встречи с главой Калмыкии Бату Хасиковым. «Выборка здесь не может быть массовой. Но это только первый шаг. Потом будем увеличивать количество людей, которые будут попадать в эту совместную работу», — сообщил Путин. Трансляция встречи шла на телеканале «Россия-24». Хасиков отметил значимость слов Путина об «эре новой элиты», произнесенных во время послания Федеральному собранию. Он привел пример ветерана боевых действий Чимида Джангаева, который успешно занимает несколько руководящих должностей в Калмыкии. Хасиков выразил уверенность, что такие лидеры, как Джангаев, идеально подходят для продвижения по службе благодаря своей преданности, ответственности и компетентности. Программа «Время героев» была создана по указу президента РФ Владимира Путина. Она включила в свои ряды тысячи участников. Среди них — ветераны боевых действий и военнослужащие, активно задействованные в зоне СВО. Цель проекта — подготовить высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов спецоперации на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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