Песков ответил, обоснованно ли повышение НДС до 22%

В ходе брифинга представителя Кремля Дмитрия Пескова спросили, не видит ли он противоречий между предложением увеличить налог на добавленную стоимость (НДС) до 22% и ранее озвученными поручениями президента Владимира Путина о фиксировании налоговых параметров до конца десятилетия. Он ответил, что действия правительства России не противоречат поручениям Путина по сохранению стабильности налоговой политики до 2030 года.
"Здесь предоставляет всю аргументацию правительство. Аргументация убедительна, обоснованная, действия продуманные. Не обходится и без проблем. Экономики всех государств испытывают определенные трудности, но в целом стабильность налицо", — заявил Песков в разговоре с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Министерство финансов России выступило с инициативой увеличить ставку налога на добавленную стоимость на два процентных пункта — до 22%. Согласно представленному Минфином бюджетному пакету, со следующего года планируется внедрение ряда налоговых изменений, основной целью которых заявлено обеспечение финансирования оборонного и силового секторов. Среди ключевых инициатив — увеличение ставки налога на добавленную стоимость с действующих 20% до 22%, при этом льготный тариф в 10% сохранится для всех социально значимых категорий товаров. Также предлагается ввести новую модель налогообложения для букмекерских организаций: предполагается установить налог на игорную деятельность в размере 5% от объема принятых ставок, а также взимать налог на прибыль по ставке 25%. Данный шаг призван способствовать поддержанию баланса федерального бюджета в период с 2026 по 2028 годы, а также укреплению национальной обороны и системы безопасности. Соответствующие предложения по корректировке налоговой политики и проект федерального бюджета на указанный трехлетний период уже переданы на рассмотрение в правительство.
