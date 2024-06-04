В Белом доме раскрыли цель грядущего саммита G7 в Италии

Лидеры стран «Большой семерки» в ходе предстоящего саммита в Италии намерены достигнуть соглашения в вопросах использования замороженных российских активов. Об этом сообщает Белый дом.
«Лидеры G7 на предстоящем саммите достигнут прогресса по использованию замороженных российских активов».- подчеркнули в администрации США. Сообщение передает РИА Новости.
США и страны Европы до сих пор не могнут полностью договориться о том, как использовать замороженные российские активы. В Еврокомиссии ранее отмечали, что США и страны G7 хотят найти возможность изымать и частные российские активы, принадлежащие гражданам страны.
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