В Белом доме раскрыли цель грядущего саммита G7 в Италии

Белый дом: G7 намерены договориться по использованию замороженных активов РФ
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Страны G7 хотят окончательно договориться использовать российские активы на саммите в Италии Фото:
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Лидеры стран «Большой семерки» в ходе предстоящего саммита в Италии намерены достигнуть соглашения в вопросах использования замороженных российских активов. Об этом сообщает Белый дом.

«Лидеры G7 на предстоящем саммите достигнут прогресса по использованию замороженных российских активов».- подчеркнули в администрации США. Сообщение передает РИА Новости.

США и страны Европы до сих пор не могнут полностью договориться о том, как использовать замороженные российские активы. В Еврокомиссии ранее отмечали, что США и страны G7 хотят найти возможность изымать и частные российские активы, принадлежащие гражданам страны.

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Лидеры стран «Большой семерки» в ходе предстоящего саммита в Италии намерены достигнуть соглашения в вопросах использования замороженных российских активов. Об этом сообщает Белый дом. «Лидеры G7 на предстоящем саммите достигнут прогресса по использованию замороженных российских активов».- подчеркнули в администрации США. Сообщение передает РИА Новости. США и страны Европы до сих пор не могнут полностью договориться о том, как использовать замороженные российские активы. В Еврокомиссии ранее отмечали, что США и страны G7 хотят найти возможность изымать и частные российские активы, принадлежащие гражданам страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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