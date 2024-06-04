В Белом доме раскрыли цель грядущего саммита G7 в Италии

Белый дом: G7 намерены договориться по использованию замороженных активов РФ

04 июня 2024 в 22:10 Размер текста - 17 +

Страны G7 хотят окончательно договориться использовать российские активы на саммите в Италии Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Лидеры стран «Большой семерки» в ходе предстоящего саммита в Италии намерены достигнуть соглашения в вопросах использования замороженных российских активов. Об этом сообщает Белый дом. «Лидеры G7 на предстоящем саммите достигнут прогресса по использованию замороженных российских активов».- подчеркнули в администрации США. Сообщение передает РИА Новости. США и страны Европы до сих пор не могнут полностью договориться о том, как использовать замороженные российские активы. В Еврокомиссии ранее отмечали, что США и страны G7 хотят найти возможность изымать и частные российские активы, принадлежащие гражданам страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лидеры стран «Большой семерки» в ходе предстоящего саммита в Италии намерены достигнуть соглашения в вопросах использования замороженных российских активов. Об этом сообщает Белый дом. «Лидеры G7 на предстоящем саммите достигнут прогресса по использованию замороженных российских активов».- подчеркнули в администрации США. Сообщение передает РИА Новости. США и страны Европы до сих пор не могнут полностью договориться о том, как использовать замороженные российские активы. В Еврокомиссии ранее отмечали, что США и страны G7 хотят найти возможность изымать и частные российские активы, принадлежащие гражданам страны.